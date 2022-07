Continúan los malos hábitos en el transporte públicos de camiones urbanos

Creía que ahora que se les paga salario a los choferes de los camiones urbanos se acabarían las carreras con el fin de ganarse el pasaje, pero no es así. Los conductores de estas pesadas unidades todavía les da por jugar “carreritas” sin tomar en cuenta la responsabilidad que se lleva a bordo al transportar personas. Hay un “membrete” que se hace llamar vigilantes del transporte, que en realidad no se sabe que vigilan, porque hay muchas anomalías en el servicio. Hacen falta inspectores reales que vigilen el servicio que prestan los camiones, desde el trato personal hasta la forma en que manejan. Muchos choferes manejan con exceso de velocidad, cuando no hay prisa.

Los choferes deben de manejar de acuerdo a tiempos establecidos, con la intención de que se preste un buen servicio a los usuarios, por eso no se mira la necesidad de que “anden volando” por las calles, avenidas y bulevares de la ciudad. No sé si se les pague un salario a los supuestos vigilantes del transporte urbano o son voluntarios, pero sí les aseguro que no vigilan nada. Reconozco que el servicio de ruleteros ha mejorada mucho desde la entrada de las unidades color naranja, propiedad de dos empresas de la Ciudad de México, en comparación con los transportistas locales, pero al parecer se les están saliendo del “huacal”.

Supuestamente las rutas están bien diseñadas para que los choferes conduzcan las unidades en forma normal, sin exceder el límite de velocidades de cada sector de la ciudad, sin necesidad de “pelearse” el pasaje en las paradas, que, por cierto, muchos levantan y bajan pasajeros en donde les da la gana y no en los lugares establecidos por eso. Es otra de las anomalías de los operadores. Los camiones urbanos deben de tener un orden en sus recorridos por la ciudad para poder prestar un buen servicio a los usuarios. Sé que es difícil cambiar un sistema en poco tiempo, pero los actuales administradores ya llevan, creo que más de tres años, tiempo suficiente para el cambio.

Sin embargo, repito, en comparación al servicio que se prestaba antes con los transportistas locales, ha mejorado mucho. A lo mejor los choferes no están siguiendo las reglas o, las empresas les están exigiendo más dinero…La operación debe de tener fugas de divisas, porque para todo hay mañas, al principio cuando entraron en operaciones los autobuses de colar naranja, se dijo que con el nuevo sistema de cobro se aseguraba que los choferes no tenían oportunidad de quedarse con dinero, pasear “gratis” a familiares y amigos o, a la novia, como se hacía antes. Pero en México, dice el dicho popular “el que no tranza no avanza” …En fin, ese es problema de ellos.

Llevarán el arte a todos los rincones de los 72 municipios de Sonora

Beatriz Aldaco Encinas, directora del ISC, señaló que estas iniciativas son indispensables para el desarrollo cultural de Sonora, pues se trabaja de forma conjunta entre el gobierno y la sociedad civil organizada por un bien común tan importante como lo es la cultura.

Con el fin de promover, difundir y hacer llegar el arte, la literatura y la cultura a todo Sonora, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y

“Agradezco la confianza que ponen en el instituto. Este tipo de fraternalismo entre el gobierno y la sociedad civil para lograr grandes cosas. Estamos en gran momento para hacer esta alianza, para apoyarnos entre todos y fomentar la lectura, la creación artística, de llevar el arte y la cultura a toda la entidad”, expresó la titular estatal…Sería ideal, pero, lamentablemente, por lo general, todo se queda en buenas intenciones, como ocurre en cada sexenio.

El convenio de colaboración entre las partes tiene como objetivo el promover el desarrollo cultural integral en la entidad, así como la promoción, fomento, edición, publicación, exhibición y comercialización de obras literarias, además de trabajar de forma conjunta para actividades como talleres, residencias y presentaciones artísticas.

En Sonora hay mucho talento, pero hacen falta apoyos reales para los artistas y deportistas. Los que sobresalen lo hacen con muchos esfuerzos de ellos y sus familiares…Ojalá que ahora si lleguen los programas del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) a los barrios y colonias de los 72 municipio de Sonora…Las intenciones son buenas.

Las tres asociaciones tienen un camino recorrido en la cultura sonorense y han aportado su valioso trabajo en el desarrollo artístico de la entidad. Roberto Corella, presidente de Voces Sonhoras, explicó que el objetivo de su asociación es promover y difundir a los autores sonorenses, apoyar en la impresión, publicación y difusión de sus obras para dignificar el trabajo del escritor local.

“Estamos muy contentos de estar aquí, de poder trabajar de forma unida para promover la cultura, las letras, el fomento a la lectura en Sonora, estamos en proceso de remodelación de nuestro foro para poder tener eventos, talleres, residencias”, externó Corella.

La presidenta de Escritores de Sonora A.C, Blanca Rosa López, señaló que la asociación tiene 18 años de vida y han posicionado “El Festival de la Palabra” y “La noche de las letras” en el gusto del público, además de hacer un trabajo de promoción de la lectura y la creatividad en todo Sonora.

Nuestro objetivo siempre ha sido el promover la creación artística, la creatividad, la promoción artística”, señaló la presidenta de Escritores de Sonora A.C.

Por su parte, el presidente de Sonora Queherida, Luis Moisés Blumenkron, expresó que el objetivo de su colectivo es el de acercar el arte y la cultura a todas y todos los sonorenses…Todo se escucha muy bonito, pero la realidad es otra. A los mejor los apoyos económicos y de otro tipo del Gobierno del Estado son muy pocos como para apoyar a los diferentes artistas locales.Ojalá se publique una convocatoria para promover el arte y la cultura en Sonora. Luego dicen que los sonorenses somos incultos y que de los único que hablamos es de la carne asada…Es lo mejor que tenemos y nos sentimos orgullosos…

Regresaron los baches a Hermosillo después de los aguaceros que se han registrado

En muchos barrios y colonias de Hermosillo se han vuelto abrir los baches que taparon al inicio de la administración municipal, afortunadamente las pavimentaciones y los recarpeteos se encuentran en buenas condiciones, lo que quiere decir que se está trabajando bien, con materiales de calidad y no con “tierritas”, como se hacía antes. El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, usted lo ha visto en los medios de comunicación y en persona cuando supervisa las obras ya terminadas en las colonias de la ciudad. El programa de pavimentación, recarpeteo y bacheo continúa adelante con la buena intención de acabar con las malas calles de Hermosillo.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

