Nogales, Arizona se ha convertido en un pueblo fantasma

Me platican que Nogales, Arizona, se ha convertido en un pueblo fantasma, en donde la mayoría de sus tradicionales tiendas comerciales han cerrado sus puertas y los comercios de “los chinos”, que no son chinos sino coreanos, de la calle Morley, se han sostenido a pesar de la falta de compradores de Sonora. El comercio WalMart, en donde se vende de todo, ya abrió sus puertas nuevamente, después de que un pesado camión (un trailer) se estrellara contra una de sus paredes…En el área de Mariposa quedan pocos comercios, pero la gente sigue comprando.

Los compradores de Sonora tendrán que planear hacer sus comprar hasta Tucson, que es muy problemático, porque las distancia de una tiende de otra son de kilómetros, al menos que en un solo centro comercial compres todo. En Nogales todos los comercios están pegados, sales de una tienda y entras a otra. Todo lo haces, o lo hacías, caminando. Ahora son pocos los comercios que quedan, tanto en la línea fronteriza como en el área de Mariposa. Qué lamentable. Es que los dos años de la pandemia del Coronavirus provocó mucha “ruina” en el comercio de estado de Arizona.

Tucson logró sostenerse, pero Nogales no, esta ciudad se sostenía de la compra de mexicanos que viven en Nogales, Sonora, y los compradores de los municipios cercanos a la frontera. También muchas familias de Ciudad Obregón y Hermosillo, se daban la vuelta de vez en cuando por la ciudad gemela. La verdad es que son muchos los comercios que han cerrado por falta de sus clientes foráneos. Ojalá se vuelvan a reactivar los tradicionales negocios, o que lleguen más inversionista con ganas de ganar muchos pesos, que también valen en Estados Unidos.

Tengo tres años que no cruzo la línea fronteriza, porque no tengo Visa, espero hacerlo ya pronto, con el favor de Dios, cundo me llegue la mica y pueda ir a tirar el estrés a Arizona. Tengo tres años diciéndoles que no a todas las invitaciones que me han hecho para ir a la Unión Americana a paseo, yo casi no compro en el “otro lado” y, cuando voy como comida mexicana, porque me gusta y la disfruto más. En muchos negocios de comida rápida no la venden y tengo que comer lo que sea que mi alimente bien. Además, el cruce a los Estados Unidos es por tradición. Así es.

Ojalá que el gobierno haga más ancha la carretera 100 Hermosillo- Bahía Kino

Ojalá que los gobierno federal, estatal y municipal hagan más ancha la carretera 100 Hermosillo-Bahía Kino, para tranquilidad de los hermosillenses y de los miles de visitantes que visitan la playas. Sin embargo, creo que la rúa está bien y que los accidentes no se deben a lo angosto de la carretera, ni al mal estado de la misma…La carretera está bien y se puede transitar con precaución. Los accidentes que se registran son por otros motivos, como el exceso de velocidad y los conductores en estado de ebriedad…Cuando uno va a Kino se da cuenta de esta situación.

Los agricultores de la Costa de Hermosillo manejan con exceso de velocidad al transitar por esta carretera, que se encuentran en buen estado…También los comerciantes del poblado Miguel Alemán y de los campos agrícola. La mayoría de los habitantes de la Costa conducen sus vehículos a exceso de velocidad y, cuando un automovilista maneja bien, respetando la velocidad indicada, lo empieza a presionar para que se apuren o se hagan a un lado porque siempre llevan prisa.

Por otra parte, los visitantes a Bahía Kino se ponen a beber bebidas alcohólicas y, aunque no se ponenborrachos, no están en sus cinco sentidos y toman la carretera, porque dicen que al cabo solo es una hora de camino, pero en esa hora pueden pasan muchas cosas. Creo que todos lo hemos hecho en un momento de irresponsabilidad, principalmente cuando éramos jóvenes y, ahora, lo siguen haciendo la chavalada de estos tiempos…También algunos no tan jóvenes lo hacen y hasta muchos viejos.

Muere el periodista David Guirado Moreno, hijo de don Feliciano Guirado Méndez

Mi más sincero pésame a la familia Guirado Moreno, por el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, el periodista David, acaecida este cuatro de julio. David era hijo de nuestro entrañable amigo y “socio”, Feliciano Guirado Méndez, que murió hace poco más de cuatro años. Mi pésame al Junior, Feliciano Guirado Moreno, por la pérdida de su hermano. Los Guirado es una familia de periodistas de Navojoa, que hace cerca de 20 año, el jefe mayor, don Feliciano, se vino a Hermosillo y fundó el semanario Nuevo Sonora, que, por cierto, con mucho éxito.

Hoy se va David, dejando una semilla bien sembrada, que hará mucha falta en el Semanario Nuevo Sonora, porque era un pilar importante en esta empresa familiar, así como lo fue su padre…Ahora le toca al “Boby”, a Feliciano Jr., mantener exitoso el periódico, como lo ha hecho en los últimos años, como director general…Descanse en paz David y resignación para toda la familia…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

