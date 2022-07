Habitan municipios del Desierto de Altar grupos de narcotraficantes y traficantes de personas

No me explico cómo no se puede acabar con la violencia en municipios como El Sásabe, Altar, Pitiquito y Caborca, entre otros, de la región de Altar, si son muy pequeños y sin mucha población…Se dice que por esos lugares se pasa mucha droga y que es una entrada natural de personas a los Estados Unidos.

Supuestamente El Sásabe se ha convertido en uno de los lugares por donde se pasa más droga al otro lado de la frontera, que hasta caminando y con una mochila en los hombros se trafica…Si esto se sabe, ¿por qué no actúan las fuerzas federales de México?

Los barrios de Hermosillo son más grandes que esos municipios ubicados al noroeste del estado y solo hay una carretera para llegar a la frontera…Se habla que en esa región hay vigilancia por parte de miembros del Ejército Mexicano, Policías federales, estatales y municipales. ¿Entonces, qué es lo que hace falta?

La familia Caro Quintero radica en el Municipio de Caborca, pero en forma tranquila, que tuvieron su tiempo como narcotraficantes, pero ahora viven tranquilas los que se encuentran con vida y otros se encuentran en prisión. Creo que algo o alguien del Gobierno está fallando.

El Gobierno federal les está fallando a los habitantes de estos municipios, que se hacen llamar como del “tercer mundo” por olvidados. Posiblemente por olvidados, los grupos de “malosos” los tomaron en cuenta y ellos quisieron ser amables, pero ahora, esta región demasiada tranquilla, se ha convertido en violencia causando intranquilidad entre sus habitantes.

Diferentes grupos de narcotraficantes operan en esa región, así como traficantes de personas, en donde a diario llegan familias de muchos países centroamericanos y de estados mexicanos del sur del país.

Los municipios de esta región son muy pequeños, -creo que no llena los requisitos para ser municipios, porque mucha gente se ha ido a otros lugares – todos están muy cerca unos de otros. Gracias a estos movimientos de personas siguen con vida, además son regiones muy ricas en agricultura, ganadería y minería, con mucha historia…

El Gobierno federal debe de ponerle atención a estos pueblos “del tercer mundo”. También el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, que en el tiempo que tienen en Sonora, ya debe e conocer bien el problema.

Al PRI Sonora le llegó el cambio cuando menos se lo esperaban; esto ya se veía venir

La política es de grupos y de amigos, por eso, a veces están unos y a veces otros; los que quedaron fuera deben de “aguantar la vara” porque ya llegar su turno. En el partido Revolucionario Institucional (PRI), el grupo que tenía el mando se había eternizado y, al llegarle el cambio se resistieron, primero en la dirigencia nacional y después en los estados y municipios. En Sonora les llegó el cambio cuando menos lo esperaban, cuando tenían una buena candidata. Pero así es esto.

Al llegar la nueva dirigencia, encabezada por Onésimo Aguilera Burrola e Iris Sánchez, en la presidencia y secretaría general, respectivamente, hubo mucha resistencia y “patadas de ahogado”, pero la línea venía directa y sin poderse desviar, porque así es la política y así ha sido el PRI toda su vida…Su lema es Democracia y Justicia Social, pero eso solo es un slogan que nunca ha funcionado como tal…Lo más famoso que ha tenido el PRI es el “dedazo” y no va a cambiar ahora.

El grupo que estaba en el poder y que llevaba más de 20 años controlando todo, eran los que decidían quiénes serían los candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Incluso en donde perdían, negociaban con los ganadores…Ahora, repito, ya es otro grupo quién las mandará tocar, al menos en los próximos cuatro años, que podrían ser más…En Sonora se resintió más el cambio cuando expulsaron de las filas priistas a la exgobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.

Desde entonces ya se sabía que el grupo a donde pertenecía Claudia no ganaría la dirigencia estatal del PRI Sonora…Esto ya se veía venir desde que el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, dejó la dirigencia nacional del tricolor.

Manlio se fue aparentemente tranquilo, pero nunca ha dejado de mover sus hilos, porque es un político en toda la extensión de la palabra. A Beltrones no lo asustan con el “petate del muerto”, es el político más completo de México.

Ahora solo les queda a los grupos de priistas inconformes de Sonora, por la llegada de Onésimo e Iris, irse sumando nuevamente porque ya están a la “vuelta de la esquina” las próximas elecciones y el PRI necesita militantes preparados para ocupar las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular…

No crea usted que siendo el PRI un partido de años tiene mucho de dónde echar mano, pues no, le batalla, como todos los partidos, para escoger gente preparada y con posibilidades de ganar una elección…Creo que el mal rato ya pasó para los perdedores.

El PRI es un partido fuerte, que equivocó su política en los últimos años, abandonando a las clases populares, pero que sus dirigentes están dispuestos a corregir sus errores…Creo que al ex partidazo, como se le conocía al PRI, como al PAN, les queda mucha cuerda todavía para ganar elecciones, tanto a nivel estatal como nacional…Hasta aquí los comentarios del hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

