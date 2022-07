Empatan Juárez y Querétaro 1-1

Con errores de los porteros de ambos equipos; Washington Aguerre, de los Gallos Blancos, le abrió la puerta a los Bravos, pero Alfredo Talavera no se quiso quedar atrás y equivocó de manera terrible para la igualada

Un concierto de errores de los porteros del FC Juárez y el Querétaro sentenció un empate 1-1 uno que dejó un mal sabor para ambos clubes.

Gabriel Fernández inauguró el marcador apenas al 6′, luego que Aguerre quiso cortar un tiro de esquina en el área chica, pero su rechace lo estrelló en la humanidad del atacante local, quien ya sólo tuvo que empujar al arco abierto para su tercer gol de la campaña.

Parecía una noche de campo para los Bravos, quienes llegaron al encuentro en el Olímpico Benito Juárez con cuatro unidades a cuestas, frente a un club queretano que ligaba dos descalabros.

Pero Talavera no supo medir un trazo largo de Jordan Silva que picó en el límite del área grande y el bote techó al arquero mexicano, para sorpresa de todos.

Lo peor fue Fernández pudo darle el triunfo al FC Juárez con un penal al 31′ que le adivinó Aguerre, quien así limpió un poco su error en la frontera.

Mientras los arqueros fallaban en la cancha, un histórico guardameta de la Liga MX, como Hernán Cristante, DT de los Bravos, no daba crédito a soltarle puntos al Querétaro que no había sumado en este torneo Apertura 2022.