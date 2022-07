Eliminan a Paola Morán y Luis Avilés en el Mundial de Atletismo de Eugene 2022

La tapatía terminó quinta en su heat eliminatorio con una marca de 52.28, en tanto, Avilés finalizó sexto

México no tuvo una buena jornada este domingo en el Mundial de Atletismo de Eugene 2022, ya que Paola Morán y Luis Avilés quedaron fuera en la primera ronda de los 400 metros planos.

Morán terminó quinta en su heat eliminatorio con una marca de 52.28. quedando muy lejos de su actuación en la edición pasada de la justa del orbe, en Doha 2019, cuando terminó en la novena posición final con registro de 51.08.

La bahamesa Shaunae Miller-Uibo, bicampeona olímpica y campeona defensora, se llevó sin problemas el heat con marca de 51.10, seguida de Aliya Abrahams, de Guyana, (51.98) y la puertorriqueña Gabby Scott (52.05).

Las tres primeras de cada heat y los seis mejores cronos de toda la eliminatoria avanzaban a las Semifinales.

La mexicana inició bien la carrera y entró segunda a la última recta de la prueba, pero no pudo mantener el ritmo y fue rebasada por tres rivales perdiendo así la posibilidad de avanzar directo a la siguiente fase.

La velocista tapatía tenía que esperar a que terminara toda la ronda para saber si accedía a Semifinales como uno de los mejores seis tiempos, pero tan solo en el segundo heat, tres corredoras lo hicieron más rápido que ella.

En tanto, Avilés finalizó sexto. El campeón mundial Sub 20 en 2021 corrió por el carril dos y compartió pista con el estadounidense Michael Norman, número tres del ranking del orbe en la prueba y una marca este año de 43.56 segundos, pero su inexperiencia en justas del orbe de mayores se notó al salir lento y por lo mismo no aguantar el ritmo.

Avilés registró 46.47 en una carrera que fue dominada por Norman, oro en Tokio 2020 en el relevo 4×400, quien entró primero y detuvo el cronómetro en 45.37. El segundo lugar fue el jamaiquino Christopher Taylor (45.68) y el tercero el sudafricano Zakhiti Nene (45.69).

Los tres primeros de cada heat así como los seis mejores tiempos de toda la eliminatoria, avanzaron a la siguiente fase, la cual se desarrollará este miércoles por la noche.

Un velocista tricolor no competía en la vuelta al óvalo desde que Alejandro Cárdenas, actual comentarista de una cadena de televisión, lo hizo en el Helsinki 2005, donde quedó eliminado en la primera ronda.us estudios para retomar el camino rumbo a París 2024 el próximo año.