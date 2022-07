Detienen a 44 peligrosos delincuentes

Emboscaron y asesinaron a seis policías en NL; Las autoridades presentaron una relatoría de diferentes operativos, cateos y enfrentamientos realizados en la región norte en las últimas semanas

El secretario de Seguridad estatal de Nuevo León, Gerardo Palacios, informó sobre la detención de 44 personas pertenecientes al grupo delictivo que emboscó y asesinó a seis policías de Fuerza Civil en Anáhuac.

En conferencia de prensa, el funcionario presentó una relatoría de diferentes operativos, cateos y enfrentamientos realizados en la región norte en las últimas semanas.

Reportó que en estas intervenciones lograron la liberación de seis personas privadas de la libertad y aseguraron 14 armas largas y ocho armas cortas, además de ocho vehículos.

“Son todos de este grupo criminal”, expuso.

“No voy a mencionar qué grupo es, aunque lo sabemos perfectamente, porque no le voy a dar publicidad”, añadió, “baste decir que tiene su residencia principal en el vecino Estado de Tamaulipas”.

Tras presentar una serie de fotografías y detallar algunas de las acciones donde fueron detenidos los presuntos integrantes del grupo criminal, Palacios Pámanes señaló que no daría más detalles para no afectar los procesos penales en curso.