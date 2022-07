Desea Enrique Guzmán asistir al homenaje de Silvia Pinal

El veterano actor y cantante asegura que espera ser invitado; “voy a ver si me cuelo”

La primera actriz Silvia Pinal será homenajeada en Bellas Artes próximamente y quien no quiere quedar fuera del festejo es su exesposo, Enrique Guzmán. El cantante tiene su interés en asistir, pero asegura que no ha sido invitado.

En plática con medios, el cantante comentó que los problemas que tuvo con Silvia Pinal ya quedaron en el pasado. Cuando ambos fueron pareja en los años sesenta procrearon a Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

“Tengo ganas de ir pero no me han invitado. Voy a ver si me cuelo. Estoy muy contento porque a alguien en vida se le hace un homenaje”, señaló.

Se hablaba que durante su matrimonio, Silvia Pinal experimentó violencia por parte de Enrique Guzmán. Posteriormente el cantante aseguró que ambos se pidieron disculpas y no tienen rencor alguno.

“Le he hablado todos los días y en los momentos en que ha estado ella delicada he estado junto a ella. Somos amigos y nos juntamos como amigos. No tengo ninguna diferencia, ningún roce con ella”, expresó.

Guzmán puntualizó que no ha hablado con sus hijos para que lo inviten al homenaje de su madre, por lo que probablemente deba comprar boleto esperando que lo dejen entrar.

Respecto a los problemas familiares en relación a la denuncia por abuso sexual que tiene de parte de su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se mostró molesto y no soltó declaración.

Lo que sí dijo es que no le da consejos a su hijo Luis Enrique respecto a la disputa que mantiene con su expareja, Mayela Laguna, por la custodia del pequeño Apolo.