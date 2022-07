Descarta AMLO cambiar leyes energéticas

Es un asunto de soberanía y patriotismo; Ante los señalamientos de violaciones al Tratado con Estados Unidos y Canadá, en materia energética, el mandatario mexicano dijo que no cederá a presiones

En una respuesta más en medio de la disputa comercial con Estados Unidos y Canadá, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno mexicano no cambiará sus leyes energéticas, lo cual es un asunto de soberanía y patriotismo.

En su cierre de gira por Nayarit, López Obrador emitió un video en donde asegura que la hidroeléctrica El Cajón era subutilizada porque no querían que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produjera energía, debido a la preferencia a la de empresas extranjeras.

“Por eso es la llamada consulta del Gobierno de Estados Unidos y Canadá, por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía, el patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni en el petróleo ni en la industria eléctrica, nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía, aunque les de coraje”, expresó.

Añadió que los que más coraje tienen son los conservadores mexicanos, porque están acostumbrados a rendirse, someterse e hincarse ante los extranjeros, como ocurrió en siglos pasados.

“Estamos llevando a cabo esta supervisión, esta energía es limpia, es renovable, no se consideraba así cuando se le daba preferencia a las empresas extranjeras, inventaron que se necesitaban energías limpias, ese era la cantaleta, el sofisma de decir: hay que producir energías limpias, no energías sucias”, concluyó.

Apenas el pasado fin de semana, el Primer Mandatario reveló en Puerto Vallarta, Jalisco, que el próximo 16 de septiembre daría la respuesta a los Gobiernos de sus aliados comerciales que presionan a consultas en el marco del T-MEC por presuntas violaciones del lado mexicano.

“Yo voy aprovechar para informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra Independencia, sobre este asunto”, indicó.

“Ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo a la noche del grito en el Zócalo y, al día siguiente, vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo, y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto”.

La semana pasada, los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá informaron la solicitud de consultas de resolución de disputas con México por considerar que hay políticas energéticas discriminatorias a favor de CFE y también de Petróleos Mexicanos (Pemex), en detrimento de las compañías de sus países