Derrota Santos a Rayados por cuatro goles a tres

Rogelio Funes Mori anotó dos goles y Rodrigo Aguirre el tercero en la primera parte del encuentro, pero los contrarios cobraron venganza y se impusieron como ganadores

En un partido de muchos goles, los Rayados de Monterrey no supieron mantener la ventaja y perdieron 4-3 ante Santos en el arranque del Apertura 2022 en el Estadio TSM Corona.

Con doblete de Rogelio Funes Mori y un tanto de Rodrigo Aguirre, los albiazules no pudieron mantener el marcador de 2-0 y después el 3-2.

Rogelio Funes Mori hizo el 1-0 al 16′; al 21′, Rodrigo Aguirre se estrenó como goleador albiazul; Ponchito González dio servicio preciso al ex necaxista, quien le ganó la espalda a los zagueros laguneros y punteó el esférico para el 2-0.

Al 23′, el árbitro central marcó penal a favor de Santos y Gorriarán cobró a la derecha de Luis Cárdenas, quien se tiró al otro lado de su arco. Con este gol, los laguneros revivían en el partido.

Félix Torres apareció con un remate de cabeza dentro del área, para vencer a Cárdenas y empatar el encuentro al minuto 33.

Arrancaba el segundo tiempo y Aguirre tuvo una oportunidad clara en un contragolpe, pero mandó el balón lejos del arco de Carlos Acevedo; igual la jugada estaba en fuera de juego.

Pero volvió a caer un segundo penal en el partido, pero ahora a favor del Monterrey. Funes Mori volvió a tomar el balón y lo mandó a la derecha de Acevedo, para el 2-3 de Rayados al 66′.

Sin embargo, los laguneros no se dieron por vencidos y al 84′ Harold Lozano hizo el 3-3.

Con el ánimo a tope, Santos buscó el gol del triunfo y cayó un penal a su favor que convirtió Bryan Lozano para darle la vuelta al marcador, para el 4-3.