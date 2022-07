Denuncian a policías por maltrato a perros en Guanajuato

Señalan que agentes de los municipios de Celaya y Apaseo matan a las mascotas “por diversión”

Policías Municipales de Celaya y de Apaseo El Grande han sido acusados de maltrato animal en redes sociales con imágenes en donde arrollan y arrastran perros.

“Son muy valientes, bien machitos, con los animalitos, pero bien cobardes y jototes con los criminales que asolan por acá”, destaca uno de los comentarios en Facebook, en la página en donde se denuncian atrocidades de las autoridades.

Según las denuncias, los ocupantes de la patrulla de la Policía de Celaya número 9687, arrastraron con un mecate en el cuello y hasta la muerte, a un perro que recogieron en una gasolinera, la tarde del pasado 23 de Julio en la calle Alfonso Rivera Pérez Campos, en el Barrio de la Resurrección y cerca de la Terminal de Autobuses.

Hasta el momento el Gobierno de Celaya no ha emitido opinión alguna sobre la patrulla Ford pick up con placas de circulación GT-988A-4.

Aunque la mayor parte de los comentarios acusan que el perro murió, otros dan esperanza, y señalan que el animal fue liberado ante la presión de ciudadanos que literalmente pararon la patrulla, para hacerse cargo de él ante sus lesiones.

En Apaseo el Grande, la patrulla de la localidad, marca Ford, pick up, con placas GT-403A-6, pasó por encima de un perro negro para no bajar su velocidad. No llevaba las torretas encendidas, según otra acusación.

“Que triste e indignante que las autoridades no tengan el cuidado o la más mínima consideración al conducir sus unidades, poco les importó pasarle por encima a este perrito. En esta ocasión fue Apaseo el Grande. D.E.P. Sucedió el pasado Jueves 21 de Julio”, reza la denuncia que contiene tres fotografías sobre los hechos.

En este caso, tampoco existe un posicionamiento por parte del alcalde de Apaseo El Grande o alguna autoridad para poner orden en la corporación.