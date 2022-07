Dará Marisa Abela “vida” a Amy Winehouse en la película biográfica “Back to Black”

La película es dirigida por el director de Nowhere Boy, Sam Taylor-Johnson, mientras que el guión ha sido escrito por Matt Greenhalgh

La actriz Marisa Abela lleva la delantera como gran favorita para dar vida a Amy Winehouse en “Back to Black”, la película biográfica de la cantante.

De acuerdo a Variety, diferentes fuentes revelaron al portal que la joven es una de las favoritas para interpretar a Winehouse por ser un rostro nuevo, sin embargo, el papel aún no está asegurado.

Abela, de 25 años, se graduó en el 2019 del Royal Academy of Dramatic Art de Londres y recientemente se unió al elenco de Barbie de Greta Gerwig, también le da vida a Yasmin Kara-Hanani en la serie Industry de HBO.

Back to Black es dirigida por el director de Nowhere Boy, Sam Taylor-Johnson, mientras que el guión ha sido escrito por Matt Greenhalgh, quien anteriormente colaboró con Johnson en la misma película. El estudio europeo Studiocanal está produciendo con Alison Owen y Debra Hayward junto a Tracey Seaward.

El filme cuenta con el apoyo total de Mitch Winehouse, el padre de la fallecida cantante. En 2018, Mitch Winehouse negó las sugerencias de que Lady Gaga podría firmar para interpretar a la cantante con problemas.

“No me importaría apostar a que sería una desconocida, joven, inglesa, londinense, actriz que se parece un poco a Amy”, dijo a The Sun en una entrevista.

“Lo que queremos es que alguien retrate a Amy tal como era la persona divertida, brillante, encantadora que era. Realmente no tiene sentido que yo haga la película porque soy su padre. Pero conseguir que las personas adecuadas lo hagan, eso es muy importante, y lo haremos”, agregó.