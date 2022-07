Dan a feminicida 50 años de cárcel en Ciudad Obregón

A nueve días del asesinato de Brenda Jazmín, se logró sentencia en contra de Sóstenes “N”, quien fue pareja sentimental de la víctima por cuatro años

Cincuenta años de prisión fue la sentencia condenatoria que el Juez determinó imponer a Sóstenes “N” por el feminicidio de Brenda Jazmín, quien fue su pareja sentimental por cuatro años, además le impuso una multa y dejó a salvó los derechos a la ofendida, respecto a la reparación de daño.

Tras la detención de Sóstenes “N”, realizada el lunes 25 de julio, se programó la audiencia inicial para el martes 26, misma que se celebró a las 12:50 horas, donde el presunto responsable fue imputado y quedó vinculado a proceso, con base en los datos de prueba presentados por el personal de la Fiscalía de Sonora, que logró acreditar la participación del detenido en la privación de la vida de Brenda Jazmín.

Ante la contundencia de los datos de prueba presentados, se solicitó y se autorizó la terminación anticipada del juicio, mediante procedimiento abreviado de sentencia, por lo que se logró la sentencia de 50 años de cárcel para Sóstenes “N”.

De acuerdo con la investigación realizada, sobre los hechos ocurridos el 17 de julio, fecha en que Brenda Jazmín Soto Jaime, de 37 años, fue privada de la vida, se sabe que alrededor de las 10:25 horas, la pareja llegó al motel ubicado en la Comisaría de Providencia, municipio de Cajeme, a bordo de un vehículo pick up de la marca Nissan, color gris, modelo 2000.

En el interior de la habitación, el sujeto limitó la comunicación de la víctima para que no pudiera pedir auxilio y la agredió a golpes, posteriormente la privó de la vida provocándole asfixia.

La Fiscalía de Sonora no permitirá que las agresiones hacia las mujeres queden impunes, y desde 2013, fecha en la que se tipificó el delito de feminicidio, se han sentenciado a más de 200 feminicidas en el Estado.