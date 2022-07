Culminarán proyectos de Diego Verdaguer

Señalan que se han convertido en “Las Diegas”, pues su misión ha sido acabar un libro, discos y canciones que nunca se estrenaron

Amanda Miguel recuerda que le reclamaba a Diego Verdaguer que trabajara tanto en lugar de dedicarle más tiempo a que estuvieran juntos.

Pero ahora, dice, ella y su hija Ana Victoria Verdaguer que se han convertido en “Las Diegas”, pues su misión ha sido acabar proyectos inconclusos del intérprete, como un libro, discos y canciones que nunca se estrenaron.

“Tenemos muchísimo material inédito que estaba produciendo, que prácticamente quedó listo y también estamos preparando unas sorpresas que creo que al público le van a encantar, en algunas situaciones les van a sorprender como un proyecto muy bonito, de grandes duetos que inició con Los Auténticos Decadentes.

“Estamos muy ilusionadas, toda esta estela de amor que sembró se fortaleció tanto, al él partir, que está influenciando muchísimo en que todos los proyectos musicales que dejó se aterricen de manera preciosa. La idea es concluirlos bien”, afirmó Ana Victoria.

Las cantantes aseguraron que prácticamente todos los proyectos del intérprete de “La Ladrona” están concluidos al 80 por ciento, por lo que no ha sido tan complicado retomarlos.

Si algo las detiene son temas legales, como ocurre con el libro “Camino al Escenario”, del cual tratarán de recuperar los derechos para editarlo en la forma que consideran la correcta; también piensan en lanzar otro sobre la vida del músico escrito por su esposa.

“Ese libro llegó hasta los 18 años de él y lo conocí a los 24, de esos años yo conozco sus historias porque me las ha contado. Puedo agregar mi vida y que de ahí nos vayamos relatando nuestras vidas juntos”, adelantó Miguel.

Ana Victoria Verdaguer se ha dedicado a revisar viejas grabaciones guardadas por su padre, por lo que no descarta que tengan archivos que permitan la realización de una bioserie.

El estreno de su canción “El Sol Ya Salió”, a dueto con Juan Gabriel, también está frenado por los herederos del músico mexicano.

Amanda sostuvo que fue un tema compuesto por “El Divo de Juárez”, su marido y ella, por lo que espera pronto pueda ver la luz.

“Mi marido estaba muy triste por esa situación, que alguien dudó que Juan Gabriel pudiera componer conmigo o con Diego. No acostumbramos mentir, pero hay una persona que ha dicho lo contrario. No le crean”, dijo la cantante.

También a modo de legado iniciarán este sábado en Las Vegas su gira Siempre Te Amaré, en honor al argentino; tienen previsto traer su show a México a finales de febrero del próximo año.

“No queremos que nos vean tristes. Yo lloro, pero lloro solita, no quiero que nadie me tenga lástima. La vida es esto, hoy estamos, mañana no sabemos, entonces tenemos que vivir la vida siendo personas buenas, ayudando a los demás, divirtiéndonos.

“El tiempo sigue pasando, la vida es un soplo, entonces queremos que la gente nos vea cantando sus canciones”, afirmó la intérprete de “Las Pequeñas Cosas”.