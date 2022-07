Cuestionan la ausencia de Julio Urías en el Juego de Estrellas

El agente deportivo más influyente en el mundo del beisbol, Scott Boras, no se explica que el lanzador sinaloense no haya sido llamado a participar

Que el sinaloense Julio Urías, de los Dodgers de Los Ángeles, no forme parte del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, es una injusticia para Scott Boras, el agente deportivo más influyente en el mundo del beisbol.

Urías terminó la primera mitad de la temporada con efectividad de 2.89, con marca de 8 victorias y seis derrotas.

Es increíble que hayan incluido a pitcher que ni siquiera califican para ser líderes de efectividad como abridores (Clayton Kershaw) por no tener las suficiente y no a Julio, que no solo tiene una buena temporada ahora, tiene años en un gran nivel y es uno de los favoritos de esta afición”, comentó el agente.

Boras representa a Urías al igual que lo hizo con el Oliver Pérez, quien es dueño del contrato más caro para un lanzador mexicano con 36 millones de dólares (entre 2009 y 2011). Urías será agente libre en 2024, y muy probablemente deje muy atrás esta marca.

Seguro. La verdad es que no es correcto poder decir cuánto debería de ganar, pero hoy son otros tiempos, y creo que Julio es ya un pitcher protagonista en el beisbol y pronto será recompensado como tal”, sentenció Boras.