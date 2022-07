Cuestiona Regina Orozco a Molotov

La cantante, quien se presentará en el Teatro Metropólitan, dijo que la polémica canción de Molotov no puede ser un himno de la comunidad LGBTQ+

Regina Orozco, nombrada como Reina Gay Vitalicia, apoyó el mensaje del cantante y actor Christian Chávez respecto a la canción Puto, de Molotov, de la que el exintegrante de RBD dijo:

“No importa si se sacó de contexto la palabra, ni cómo la toma cada uno; lo que sí debe importar es el impacto de violencia que generó hacia la minoría”.

La soprano señaló que tal tema, lanzado en 1997 y que forma parte del álbum ¿Dónde jugarán las niñas?, no es un himno que represente a la comunidad LGBTQ+ y que “la ignorancia disfrazada de tolerancia, mata”. Así lo explicó la cantante en entrevista con Excélsior quien se presentará el sábado 13 de agosto en el Teatro Metropólitan con su concierto Canciones pa’ planchar.

“Esta canción (Puto) es parte de la historia. Lo que me hizo ruido es que los de Molotov dijeron que era un himno LGBTQ+ y no es cierto, no fue para eso, fue una crítica para el gobierno. En esa época se decía maricón o p-u-t-o, muy normal, aunque sí afectaban a gente de la comunidad LGBTQ+.

“Ahora, que ellos (Molotov) no digan que era un himno para eso, no, no tiene nada que ver, porque dice ‘matarile al maricón’, aunque ellos le decían así a quienes estaban gobernando.

“Ya cambió todo. Molotov me encanta, tiene canciones muy divertidas y eran muy contestatarios y rebeldes, pero que inventen eso ahorita, no. Lo dije en las redes, ¿por qué no hacen ahora sí un himno gay? Y me bloquearon y en TikTok cancelaron el video por faltar a la moral o al respeto. Al contrario. Y que hagan lo que quieran, sólo propuse que no mientan. Cada quien.

“Es la época. En mi casa también se decían cosas racistas y homofóbicas, la misma televisión ha promovido la misoginia, como ‘la vieja al último’, pero es poco a poco la educación y el respeto. Hay que tener paciencia y hacer lo que podamos hacer”, expresó Regina Orozco.