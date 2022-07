Crece impresionantemente la Liga MX Femenil en sus cinco años “de vida”

El circuito futbolero de las damas se ha posicionado en el público que acude a los estadios y que la sigue por redes sociales

Se cumplen cinco años del nacimiento de la Liga BBVA Femenil, y hasta el momento el balance es positivo, lo que hace pensar que van en camino de volverse un producto autosuficiente.

El 28 de julio de 2017 rodó el balón por primera vez en la Liga Femenil, desde entonces se ha incrementado notablemente el número de espectadores por televisión, asistentes a los estadios y calidad de jugadoras que le dan vida a la competencia.

Número uno en redes sociales

La Liga tiene el primer lugar en seguidores en redes sociales a nivel mundial y el segundo lugar a nivel mundial en asistencias promedio por partido, de tres mil, además de que hay mil 71 millones de seguidores en redes sociales.

El alcance en Facebook es de 45 millones, en el 2020 la competencia femenil ganó 13 millones de nuevos seguidores.

De 98 millones de mexicanos aficionados al futbol, 33.5 millones se encuentran interesados en todo lo que tenga que ver con la Liga Femenil. El porcentaje de penetración entre las mujeres de México indica que existe un área de oportunidad de crecimiento para la afición femenina que es del 49 por ciento

Después de estos cinco años ya se tiene un promedio de 4.6 millones de aficionados.

Después de la pandemia, la Liga Femenil recuperó el interés de la afición, se logró un incremento de 23 puntos porcentuales respecto a los últimos 4 años.

México se convirtió en el tercer país a nivel mundial con mayor número de seguidores el deporte femenil, sólo detrás de Italia y España

Cobertura televisiva

Desde el nacimiento de la Liga, la cobertura televisiva ha jugado un papel importante en el crecimiento del futbol femenil en nuestro País, ya que incluso el interés por este deporte es mayor que en Canadá y Estados Unidos, la gente quiere ver los partidos de la Liga BBVA Femenil en un 63 por ciento más, comparado con Estados Unidos donde el interés por seguir la NWSL es sólo del 29 por ciento.

La Liga Femenil posee el tercer lugar en récord mundial de asistencia de futbol femenil con 51 mil 211 asistentes en el partido Monterrey vs. Tigres (Clausura 2018). Esta cifra sólo es superada por la Liga española que registró una entrada de 60 mil 739 al partido Atlético de Madrid vs. Barcelona, y la nueva marca es de 91 mil 553 asistentes en el duelo Barcelona vs. Real Madrid.

En cada torneo se registran aproximadamente entre 492 jugadores y 544. Desde el inicio de la Liga en 2017 hasta el torneo Clausura 2021, el promedio de edad va de los 21.2 a los 21.7 años.

A lo largo de la historia de la Liga, siete estadios han tenido un promedio de asistencia por arriba de las 20 mil personas, destacando la fidelidad de los aficionados, estos son: BBVA dónde juega Rayadas, el Universitario sede de Tigres, el Akron, casa de las Chivas, el Azteca que recibe al América Femenil como local, el Nou Camp con León, el Hidalgo donde juegan las Tuzas y el Olímpico Universitario, sede de las Pumas.

Niveles de audiencia

La audiencia de la Liga femenil por TV de paga en México compite con otros deportes como la NFL y la MLB, el certamen de mujeres registró un alcance neto de 4.6 millones de personas, similar al de la NFL con 5.05 millones y más que la MLB con 4.08 millones.

El análisis revela que esta Liga tendría un alcance mayor si se transmitiera por televisión abierta, actualmente el rating de las féminas es de 26.71 y fue mucho mayor al de la rama de Expansión con 21.81 y al de la MLB en TV de paga, que fue de 26.45.

La llegada de figuras como Jenni Hermoso pondrá a la competencia en la órbita mundial.