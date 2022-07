Conquistan pesistas sonorenses 23 medallas

Se trata de 11 preseas de oro, cinco de plata y siete de bronce, después de las dos jornadas de mujeres en el CUM

Las pesistas sonorenses culminaron con 23 medallas (11 de oro, cinco de plata y siete bronces) su actuación en los Juegos Nacionales Conade 2022, después de que este martes consiguieron 12 metales en el cierre de la rama femenil en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

En la última jornada de acciones de la rama femenil en los Nacionales Conade, Sonora conquistó cinco de oro, una plata y seis bronces, en donde las figuras fueron Noemí Rodríguez (Sub-20, más de 87 kilos), Karla Ortiz (Sub 23, en 64 kilos) y Ana Paola Valenzuela (Sub 23, en 81 kilos), quienes conquistaron los cetros nacionales.

Mientras que Melissa Véjar sumó una plata, en tanto que Célida Piña (Sub-15, en los 64 kilos) conquistó tres bronces; uno más lo logró Andrea Corral (Sub 20, en los 71 kilos), otro Judith Alejandra Blanco (Sub-20, más de 87 kilos), además de María Isabel Valenzuela (Sub 23, en más de 87 kilos).

La más destacada resultó Noemí Rodríguez Lugo quien se llevó las tres doradas en la Sub-23 en los 87 kilogramos, con un total de 233 kilos, pues en arranque izó 103 y en envión sopesó 130 kilos; en tanto, la también sonorense Judith Alejandra Jiménez agregó un bronce en arranque con 75 kilos. La sinaloense Marisol Blanco obtuvo la terna de argentas (93 y 120 para 213).

Ortiz Petterson se coronó en la categoría Sub-23, división de 64 kilogramos, al contabilizar 206 kilos, para ganar la medalla de oro en juego (en esta categoría sólo se premia el total) después de sus levantamientos de 90 en arranque y 116 en envión.

En segundo sitio dejó a la veracruzana Sohaila Cortés, a quien superó ampliamente por una diferencia de 22 kilos, pues finalizó con un total de 184; y, además, le sacó 24 a la ganadora de la presea de bronce, la mexiquense Kennia Megumi Cruz (182).

Quien también alzó el cetro en la Sub-23, en los 81 kilogramos, fue Ana Paola Valenzuela (93 y 105 para 193), seguida de la sudcaliforniana Dania González (185) y la morelense Andrea Vargas (164).

La única de plata en la jornada final quedó en poder de Melissa Véjar (94 y 116 para 226), el oro se lo agenció la veracruzana Lizbeth Noriega (226) y el bronce lo aseguró la tapatía Laura Castañeda (192).

Mientras que Célida Peña, en la categoría Sub-15, en los 64 kilos, terminó con los tres bronces disponibles ya que izó un total de 152 kilogramos, de los cuales 65 fueron en arranque y 87 en envión.

La campeona nacional y las tres preseas doradas en esa división y categoría quedaron en manos de la tapatía Lidett Miramontes, tras contabilizar 164 kilos (72 en arranque y 92 en envión); el subcampeonato y las platas las obtuvo Valeria Íñiguez (67 y 88 para 155).

Una presea de bronce la capturó Andrea Corral tras finalizar en la tercera posición, en la modalidad de envión Sub-20, en la división de 71 kilogramos, con un levantamiento de 65 kilos; el título nacional lo acaparó Mariana García (87 y 112 para 196).

La otra de bronce correspondió a María Isabel Valenzuela, con 189 kilos en la categoría Sub-23, en la división de más de 89 kilos; el oro lo ganó la poblana Wendy Reyes.