Confiesa Nodal que su vida cambió tras tomar terapia

“No sé, supongo que la terapia y mi nuevo hogar me devolvió el humor”, escribió en un tuit el cantante sonorense

El cantante Christian Nodal reapareció en redes sociales para hablar de su estado emocional y psicológico.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el artista de 23 años, compartió con sus seguidores que se encontraba en un mejor estado anímico por el descanso y la terapia.

“No sé, supongo que la terapia y mi nuevo hogar me devolvió el humor”, escribió Christian en el tuit.

Esto surgió a partir de que el intérprete de “Adiós Amor” anunciara un pequeño descanso de la vida pública tras protagonizar una serie de polémicas; terminó su relación con Belinda en febrero pasado, tuvo un pleito con J Balvin, sus cambios de look, nuevos tatuajes y hasta rumores sobre una relación amorosa con la cantautora argentina Cazzu.

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, ya que a lo largo del hilo de la conversación, le escribieron mensajes de amor como muestras del apoyo que le tienen al cantautor.

Entre los comentarios, Nodal dio a conocer que posiblemente lanzará nuevo material musical, describiéndolo como un proyecto con música “muy bonita”.

“No sé si diciéndote qué es la vida de artista me justifique, pero lo que sí estoy seguro es que ahora mismo estoy haciendo una música muy bonita jajaja”, añadió el cantante.

Del mismo modo, en sus historias de Instagram, Christian Nodal mencionó que está trabajando en un cover, por lo que, mencionó que dejaría los escenarios por un tiempo. Sin embargo, es probable que pronto escuchemos noticias sobre su nueva música.