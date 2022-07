Comparecerá este día Ricky Martin

Una jueza decidirá si amplía la orden de restricción solicitada por un hombre que dijo que el artista lo acosaba, algo que él niega

El cantante y actor Ricky Martin tiene previsto comparecer este jueves en un tribunal de Puerto Rico, donde una jueza decidirá si amplía la orden de restricción solicitada por un hombre que dijo que el artista lo acosaba, algo que él niega.

La jueza Raiza Cajigas emitió la orden el 2 de julio, después de que el hombre presentara una denuncia por violencia doméstica en la que decía temer por su seguridad porque Martin se negaba a aceptar su decisión de poner fin a una relación sentimental de siete meses.

El hombre dijo que Martin había seguido llamándole y merodeando fuera de su residencia.

“Estamos atendiendo este asunto con diligencia y estaremos preparados en el tribunal el jueves”, dijo Joaquín Monserrate, uno de los abogados de Martin, quien señaló que la denuncia es civil y que no se han presentado cargos penales contra el cantante.

El nombre del hombre que denunció al cantante no ha sido revelado, de acuerdo con las normas de violencia doméstica. La orden de alejamiento expira el próximo 21 de julio.

Martin, que saltó a la fama en los años 90 con éxitos como “Livin’ la Vida Loca”, escribió en Twitter el 3 de julio que la orden se había obtenido bajo “acusaciones completamente falsas“, y añadió que no podía hacer más comentarios porque se trata de un asunto legal en curso.