Cae el América ante los Xolos 2-0 en el Estadio Caliente de Tijuana

El América volvió a las andadas en la Liga MX, al perder 2-0 contra Xolos en el Estadio Caliente y salir de zona de Repechaje.

Un error de Jorge Sánchez al cometer penal al minuto dos (bien capitalizado por Lisandro López) y otro tanto de Joaquín Montecinos marcaron la suerte de las Águilas, que se estancaron en cuatro puntos y son decimoquintas.

Xolos consiguió su primer triunfo del torneo y por eso tiene también cuatro unidades; hasta desbancó a los azulcremas.

Aquel equipo que sorprendió a mitad de semana contra el Manchester City no se presentó a Tijuana.

Primero fue Jorge Sánchez el que pateó la suela de Alexis Canelo, en la primera ofensiva local, error grave que costó el primer tanto porque Guillermo Ochoa jamás ha aprendido a atajar penales.

Después, los azulcremas tuvieron el balón, pero sin poner en aprietos a Jonathan Orozco.

El América fue luz contra los Citizens, pero en la Liga MX suele ser sombra, al menos en este arranque de torneo y pese a la presencia de Jonathan Rodríguez en el once titular.

Lejos de mostrar una mejoría, el cuadro dirigido por Fernando Ortiz tuvo que encomendarse a Ochoa para mantenerse con vida en el partido, tras un cabezazo de Lisandro, y luego a que Bruno Valdez desviara el balón a centímetros de la línea de gol. La fortuna no le duró tanto, ya que Montecinos anotó al 62′ mediante un zurdazo, entre tantos jugadores que Memo ni siquiera vio la dirección de la pelota.

Entonces comenzaron los “oles” en el Estadio Caliente, porque al América le estaban dando un paseo, porque aquel club que sorprendió ante Kevin de Bruyne demostró que, como dicta la sabiduría popular, es candil de la calle y oscuridad de su casa.

Xolos llevaba seis partidos sin derrotar a los azulcremas en la Liga MX.

El martes, cierra su Tour Águila contra el Real Madrid.