Atacan a balazos a empresario italiano en Chiapas

Muere en Palenque, Chiapas; Raphael Tunesi recibió varios impactos de bala, perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol a unos metros del Colegio Escriba

El empresario hotelero de origen italiano, Raphael Tunesi, quien vivía desde hace varios años en Palenque, Chiapas, fue asesinado a balazos cuando se dirigía a recoger a sus hijos al colegio.

De acuerdo con medios locales, Tunesi recibió varios impactos de bala, perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol a unos metros del Colegio Escriba, ubicado en la Colonia Lomas de Pakal Segunda Sección.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General, en donde, debido a las heridas, falleció.

Tunesi, quien tenía varios años viviendo en México, era propietario del Hotel Quinta Chanabnal, ubicado a tres kilómetros del sitio arqueológico de Palenque, además de que era un estudioso de la cultura maya.

Los primeros reportes indican que los homicidas, quienes viajaban en una motocicleta, le dieron alcance al empresario y abrieron fuego en su contra.

En su huida, los agresores abandonaron la motocicleta en la zona ecoturística conocida como La Cañada, en donde, además, fue encontrada una bala y ropa.

En su perfil de Facebook, horas antes de sufrir el atentado, Tunesi compartió un “recuerdo”, una fotografía tomada justo hace un año en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México.

“Ay amigo. En serio estoy en shock, me duele esto, me duele la manera, me duele por tu familia. No sé qué decir”, escribió uno de sus contactos.

“Mi queridísimo Rapha. Un hombre con tu humanidad y tu generosidad se merecía otra cosa. No sé ni por donde empieza o donde termina este dolor”, lamentó otro.