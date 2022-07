Asesinan a mujer y hieren a tres menores en Ecatepec

La víctima de 50 años cayó boca abajo frente a puesto de venta de cocos sobre la avenida Las Bombas, en la colonia Santa Cruz Venta de Carpio

Olivia caminaba junto a su hija cuando dos hombres le apuntaron con un arma de fuego y le dispararon tantas veces que los vecinos no podían recordar el número exacto.

La mujer de 50 años cayó boca abajo frente a los Cocos Alexx sobre la avenida Las Bombas y Luis Echeverría, en la colonia Santa Cruz Venta de Carpio, Ecatepec.

Su hija de 15 años apenas reaccionó después de la balacera cuando vio a su madre muerta y que ella estaba herida con un balazo en el brazo derecho.

Dos hombres tan jóvenes como ella también estaban lesionados, ambos con rozones en las piernas.

Después de que los gritos de los testigos cesaron, las patrullas con sus sirenas prendidas llegaron.

Olivia ya estaba muerta y cuando los paramédicos notaron esto, se enfocaron en trasladar a los heridos al hospital.

“La señora traía una bolsa y dicen que se la arrebataron y se fueron no creemos que haya sido un asalto, la señora era de Chiconcuac y su familia llegó hasta acá”, dijo un testigo.

La tarde se tornaba nublada y los vecinos decidieron colocar una sombrilla sobre el cuerpo de la mujer para que no se mojara. Sus esfuerzos fueron en vano.

Cuando comenzó a granizar los policías intentaron “barrer” la lluvia y que los charcos que ya alcanzaban la banqueta no mojaran a Olivia.

Pero entre más lo intentaban, más llovía y las calles empezaron a inundarse. Así, los vecinos que permanecían atentos ante el homicidio, no tuvieron más remedio que atajarse en las cortinas de los negocios.

“Pobre mujer, pobre mujer, ahora se está mojando”, decían.

Después de una hora el agua llegaba hasta los tobillos y los policías que antes resguardaban la escena del crimen ahora se estacionaban cerca de las banquetas para subir a la gente a las camionetas y salvarla.