Asegura Maribel Domínguez que acatara decisión tras denuncia de acoso

La directora técnica de la Sub20 femenil dijo que están en espera de la resolución de la Federación Mexicana de Futbol tras la denuncia contra un preparador físico

Maribel Domínguez, quien fue separada de la dirección técnica de la Sub 20 Femenil tras salir a la luz un caso de acoso sexual dentro del plantel, dijo que acatará la decisión que tome la Federación Mexicana de Futbol tras la investigación del tema.

La jugadora denunciante, quien pidió el anonimato, habría sufrido acoso por parte del preparador físico, Roberto Melville, situación que Domínguez conoció y solapó, por lo que el cuerpo técnico fue suspendido el pasado miércoles.

“Acataré cabal y respetuosamente cualquier decisión que emane de nuestro respetable órgano regidor de futbol nacional”, dice parte del comunicado que publicó Maribel en su Twitter.

La ex jugadora pidió que se le respete y no se le difame como lo han hecho en las redes sociales.

“Deseo fervientemente que el análisis y posterior dictamen de la institución se ejecuten de manera objetiva, transparente y profesional por bien del balompié mexicano femenil, al que me duele que sea golpeado de esta manera”, agrega.

Dijo que se reservará el derecho a proceder legalmente “e ir hasta las últimas consecuencias” si se mantienen las posturas negativas en su contra.

Finalmente agradeció a las personas que la han apoyado.

“Agradezco el apoyo y cariño de la gente en este difícil momento de mi vida, a la espera de que me notifiquen si continúo o no al frente de la Selección Nacional Femenil Sub 20 de cara a la Copa del Mundo”, finalizó.

Maribel Domínguez ostenta una importante trayectoria, pues militó en clubes como el FC Barcelona.

Además, se convirtió en un ícono en la Selección Mexicana, al ser la jugadora con más partidos disputados y goles anotados con el Tri.