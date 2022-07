Arremete Christian Chávez contra Molotov

“Cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que escondernos al baño o éramos violentados”, manifestó el también actor y cantante

El actor y cantante mexicano Christian Chávez arremetió en redes sociales contra el Grupo Molotov tras los comentarios sobre la composición de “Puto”, y el supuesto himno a la comunidad LGBTQI+.

El exmiembro de RBD, Christian Chávez confesó en su cuenta de Instagram que este tema no representa a quienes durante años han pasado por situaciones de violencia o discriminación por la condición sexual o identidad de género.

“No, señores. No se equivoquen. Es una canción que, por lo menos en mi caso y yo sé que en caso de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados”, expresó.

Además, el intérprete de la canción ‘Libertad’ declaró que quizá la canción de Molotov ‘Puto’ se realizó en un contexto diferente al actual, pero que no puede considerarse como un tema de la comunidad LGBTIQ+, ya que hace referencia a una palabra homofóbica.

“Es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad y que muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la última palabra que escucharon fue esa, ‘puto’. Así que, por favor, un poco de respeto, porque no, esa canción no es de mi comunidad. Esa canción no me representa”, recalcó.

Pese a los discursos sobre lo políticamente correcto, los miembros de la agrupación explicaron que no se arrepentían de haber compuesto el tema “Puto” ya que si “estás orgulloso de ser quién eres, no hay que sentirse ofendido”.