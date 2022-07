Apela sentencia Amber Heard; se niega a pagarle a Depp

La actriz no quita el dedo del renglón; oficialmente presentó la apelación del fallo de su caso en contra de su ex-marido

La actriz Amber Heard no quita el dedo del renglón; oficialmente presentó la apelación del fallo de su caso en contra de su ex-marido Johnny Depp, así lo informó el medio Daily Mail.

“Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y equitativo de acuerdo con la Primera Enmienda. Por lo tanto, estamos apelando el veredicto”, dijo un portavoz de Heard a TMZ.

Los abogados de Heard presentaron la documentación necesaria en el condado de Fairfax, Virginia, para comenzar con la moción por el fallo de 10,3 millones de dólares que Amber le tiene que pagar a Depp.

“El jurado escuchó la amplia evidencia presentada durante el juicio de seis semanas y llegó a un veredicto claro y unánime de que la acusada misma difamó al Sr. Depp en múltiples instancias. Seguimos confiando en nuestro caso y que este veredicto se mantendrá”, mencionó el representante de Depp.

El protagonista de Piratas del Caribe no parece preocupado por la medida que está tomando su ex-esposa, ya que no es la primera moción que presenta pues Heard ya había solicitado un nuevo juicio pero el juez se la negó.