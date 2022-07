Anuncian película sobre “El Checo” Pérez

Se dio a conocer que se estrenará un largometraje sobre el mexicano y también sobre los demás pilotos de la Fórmula 1 en la presente temporada

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA), dio a conocer que estrenará una película sobre el mexicano Sergio “El Checo” Pérez y sobre los demás pilotos de Fórmula 1 en la presente temporada.

El organismo rector del deporte motor a nivel mundial reveló que el largometraje estará basado en la infancia de todos y cada uno de los pilotos que compiten actualmente en el ‘Gran Circo’ y la manera en la que llegaron a competir en la categoría reina del automovilismo.

La película sobre los pilotos de la Fórmula 1 se titulará When We Where Young (Cuando éramos jóvenes) y será estrenada por el canal oficial de YouTube de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), el 20 de julio a las 10:00 horas del Centro de México.

En el trailer del largometraje aparece el vigente monarca del ‘Gran Circo’, el neerlandés Max Verstappen, además de otros campeones mundiales de Fórmula 1 como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Fernando Alonso, observando con nostalgia sus recuerdos de la infancia.

También aparece Sergio ‘Checo’ Pérez con una sonrisa en el rostro, seguramente después de rememorar sus inicios en el ‘karting’, para posteriormente dar el salto a la Fórmula 3 y Fórmula 2, antes de convertirse en el piloto mexicano más destacado en la historia de máxima categoría del automovilismo.