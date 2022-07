Anticipa “El Gallo” Estrada triunfo de “El Canelo” sobre Gennady Golovkin

El pugilista sonorense no cree que Saúl Álvarez tenga problemas para vencer en septiembre al kazajo

“El Gallo” Estrada no cree que “El Canelo” tenga problemas para vencer en septiembre a Gennady Golovkin.

El sonorense Juan Francisco Estrada, considerado uno de los 10 mejores púgiles libra por libra del planeta, dijo que la edad le pesará al kazajo Gennady Golovkin en el pleito que sostendrá el 17 de septiembre ante el mexicano Saúl Álvarez en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Creo que la edad de Golovkin no le da para ganarle a “El Canelo”, que está en su mejor momento, viene de una derrota en una división que no le favoreció, pero contra Golovkin tiene para noquearlo, debe ganar fácilmente”, expresó el púgil que espera regresar al ring tras más de un año de ausencia.

Estrada dijo que por el resultado y la edad, no habrá una cuarta pelea.

En la primera se dio un empate, y en la segunda, el tapatío ganó en una decisión cerrada.

Eso sí, “El Gallo” dijo que hay “Canelo” para rato.

“Esa pelea será la última entre ellos”, dijo. “El ‘Canelo” acaba de cumplir 32 y tiene mucho camino por delante le faltan 5-6 años”, añadió.