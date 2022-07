Amagan con quemar comandancia en Hidalgo en el municipio de Tetepango

Ciudadanos del municipio de Tetepango, Hidalgo, amagaron con quemar el edificio de Seguridad Pública local si no liberan a un detenido por presuntos actos de huachicol.

Esta es la segunda ocasión en menos de una semana que pobladores acuden a esta táctica de amenaza para que se deje libre a un detenido.

De acuerdo con reportes locales, frente al inmueble aguarda un aproximado de 50 personas con actitud retadora.

Los oficiales solicitaron ayuda a las comandancias de otros municipios y a fuerzas federales. Los elementos de la Guardia Nacional ya arribaron al sitio.

Los manifestantes acusan que un habitante del Municipio fue detenido de forma violenta, por lo que fue un arresto ilegal.

Aunque los ciudadanos han pedido diálogo con autoridades, debido a los amagos ningún funcionario municipal ha salido al encuentro.

El 18 de julio, de igual forma, un grupo de personas se reunió al exterior del inmueble gubernamental y amenazó con incendiarlo si no liberaban a un hombre arrestado un día anterior por conducir en estado de ebriedad.

Al investigar al detenido, se observó que tenía una orden de aprehensión desde el pasado 20 de mayo 2002, bajo el número de carpeta de investigación 564/25/2002 del fuero común.

No obstante, al señalar que los elementos también corrían riesgo por amenazas de linchamiento, decidieron liberar al detenido.