Alerta líder de Odepafa a dueños de carros chuecos

Gamaliel Cañedo Macial afirma que hay quienes piden dinero bajo el pretexto de promover un amparo para que no se decomisen vehículos, lo cual no es cierto

Un llamado a los propietarios de vehículos de afiliación a no caer en el engaño de algunas organizaciones que están pidiendo dinero bajo el pretexto de promover un amparo para que no se decomisen vehículos que no cumplen con los lineamientos establecidos para su regularización, hizo Gamaliel Cañedo Maciel.

El presidente de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa) en Sonora, señaló que estas organizaciones de vehículos ‘pafas’, solo quieren sacar beneficio de este tema, ya que este tipos de amparos no proceden legalmente.

“No se dejen engañar, esas personas son las mismas que anduvieron pidiendo dinero para la Carta de No Robo, nunca hicieron nada, que iban a llevar el documento a México, son mentiras. También esos amparos no proceden, ya lo han hecho en años anteriores en donde solo le quitan el dinero a la gente y nunca proceden esos amparos”, expuso.

Cañedo Maciel reiteró el llamado a los dueños de vehículos ‘pafas’ para que no entreguen dinero a los dirigentes de las organizaciones, y en caso de alguna duda, acercarse a las oficinas de Odepafa, ubicadas en Juan José Aguirre, número 23 entre General Piña y Reyes, o bien, comunicarse al teléfono 6621811701.

“Mientras sigan afiliados y tengan su seguro de daños a terceros y licencia vigentes, pueden estar tranquilos, nosotros vamos a seguir negociando con el gobierno tanto estatal, municipal o federal, para que no haya decomisos”.

“Además, el Presidente de la República ya prometió que iban a entrar todos los vehículos que anden circulando en el país, entonces hay que esperar a que esto se arregle sin andar dando dinero a los dirigentes de algunas organizaciones que andan convocando para eso”, finalizó.