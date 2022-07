Afirman que desahogarán expedientes laborales en cuatro años

Hay expedientes que tienen 20 años, pero no por eso se mandará al archivo, aseveró la secretaria del Trabajo, Armida Grijalva Otero

Todavía se tendrá cuatro años para desahogar los expedientes laborales rezagados al entrar el nuevo sistema de justica laboral en Sonora , que es el próximo 3 de octubre, dijo la secretaria del Trabajo, Armida Grijalva Otero.

El nuevo sistema operará con conciliadores, por ello, se capacita a los servidores públicos para que su trabajo se sustente en el humanismo; además, el derecho no se concibe como una mercancía sino como un derecho social, resaltó la funcionaria estatal.

La reforma es un viraje de 180 grados que tiene no solamente la dimensión jurídica de derechos y obligaciones como la ley anterior, también tiene la dimensión política, económica, globalizada y humanista que es lo más importante.

“Por primera vez una reforma en el ámbito del derecho social coloca al ser humano en el centro de la legislación, cosa que no se había dado, al menos en lo que yo me he dedicado en este aspecto, eso es lo fundamental”, destacó.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje serán receptoras, pasarán el expediente al Centro de Conciliación, se dará 45 días para resolver y si no se da la conciliación pasa al Poder Judicial, argumentó Grijalva Otero.

Hay expedientes que tienen 20 años, pero no por eso se mandará al archivo, por ejemplo, cuando una empresa tiene cinco o más denuncias se van a conjuntar y se llamar a la empresa para llegar a un arreglo común, resaltó.