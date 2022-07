Acusan familiares de la actriz negligencia por muerte de Marta Aura

Señalan que sufrió perforación accidental de uno de sus pulmones

La muerte de Marta Aura responde a una negligencia médica, por una perforación accidental de un pulmón, aseguró Simón Guevara, hijo de la actriz.

“El diagnóstico fue de neumonía atípica, no nos esperábamos que fuera tan grave, le costaba respirar”.

“Al parecer hubo un pequeño accidente, el que puso el catéter le pinchó mal y le perforaron un pulmón, empezó a perder oxígeno”, contó Guevara en una funeraria de la Ciudad de México donde despidieron a la actriz.

Sin embargo, el también actor aclaró que la familia no buscará interponer denuncia contra el hospital Star Médica o sus especialistas.

“No estamos para eso, no en este momento, sabemos que es de humanos errar, ni quise saber quién fue, mis hermanos me pidieron no hacer más grande esto”, afirmó el actor.

Marta Aura murió el viernes, a los 83 años, y se prevé que este sabado fuera cremada.

Fue el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) el que dio a conocer el deceso, en un mensaje en su cuenta de Twitter, la madrugada del sábado.

“Con tristeza comunicamos el deceso de la primera actriz Marta Aura, cuya trayectoria artística fue parte vital del elenco estable de la @CNTeatromx y quien colaboró siempre con el INBAL en la promoción del arte y la cultura. Abrazamos con cariño a su familia”.

Este año recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine en Guadalajara, por su papel en Coraje, la ópera prima de su hijo Rubén Rojo Aura, donde Simón Guevara también actuó.

“No nos queda más que agradecer el amor de la gente”, señaló. “Podemos quedarnos sabiendo que mi mamá está descansando, la película fue su papel protagónico más importante en el cine, estando internada pudo estrenarla y también recibir el premio”, dijo Guevara.

A despedirla acudieron familiares como María Aura, su sobrina, y amigos como Ana Patricia Rojo.