Acusan de estupro al DJ Tim Westwood

El DJ y presentador británico, Tim Westwood enfrenta varias denuncias en su contra por parte de mujeres que aseguran fueron víctimas de abuso.

Según información de la BBC, una mujer acusó a Westwood de conducta sexual inapropiada y haber abusado de ella. Además lo calificó de ser un “depredador sexual”.

El medio citado y The Guardian se encontró con una serie de denuncias, entre las cuales se detalla que el presentador habría abusado de varias mujeres menores de edad.

Las acusaciones contra el presentador apuntan a que los delitos contra distintas mujeres se registraron entre 1990 hasta 2020.

Las víctimas mencionaron a la BBC que los hechos de violencia sexual les sucedieron cuando tenían edades por debajo de los 18 años, acusando a Westwood de perjudicarlas en su salud mental.

De acuerdo con los señalamientos narrados al portal de noticias, el DJ se aprovechó de su posición en la industria musical para abusar de las jóvenes.

Una mujer identificada como Esther afirmó a la cadena ser la más joven de las denunciantes, dando a conocer que ella fue abusada por Tim Westwood cuando sólo tenía 14 años. El hecho la llevó a intentar quitarse la vida.

Parte de las denuncias contra el presentador fueron expuestas en el documental Hip Hop’s Open Secret: Tim Westwood. Sin embargo, el DJ ha asegurado a través de su manager, que las denuncias no son verdaderas y que hasta el momento no cuenta con alguna querella formal.