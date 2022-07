Actúa, escribe y dirige Katie Holmes en filme pandémico “Alone Together”,

La cinta se rodó mientras se ponían a la venta las primeras vacunas contra el Covid-19

La actriz Katie Holmes compartió con el mundo uno de sus pasatiempos pandémicos en su nuevo largometraje “Alone Together“, donde se midió como guionista, directora y protagonista de la película.

El filme, se rodó mientras se ponían a la venta las primeras vacunas contra el Covid-19; gira en torno a dos desconocidos que acaban pasando una semana juntos en una casa alquilada en el norte del estado de Nueva York, que reservaron al mismo tiempo. La pareja comienza siendo enemiga, pero rápidamente se une.

Katie dijo que ver su nombre en los créditos de la película era muy satisfactorio.

“Me siento muy satisfecha. Es la segunda película que dirijo y siento que aprendo cada vez. Y con esto, tengo un sentimiento especial de orgullo porque es una película de todos nosotros y hubo mucha colaboración”, expresó Holmes.

Su coprotagonista Jim Sturgess, explicó cómo se benefició de que la actriz de 43 años, tuviera varios roles.

“Tenía curiosidad y un poco de aprensión. No voy a mentir. Y luego simplemente se convirtió en la forma en que deseaba que fuera siempre el set. Tienes a toda la gente más importante en el set, en una sola persona.

“Fue genial hacer una película sobre el momento, en el momento. Ya sabes realmente lo estábamos viviendo todo. Era tan crudo y tan real. Y luego te sumerges inmediatamente y cuentas esa historia sin el espacio de la retrospectiva”, mencionó Strugess.

Alone Together se estrenó en salas limitadas el 22 de julio y estará a la carta el 29 de julio.