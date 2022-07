Aclara Brad Pitt que aún no se retira

Dice que aún tiene bastantes proyectos en puerta como actor y productor

Brad Pitt aclaró que lo que dijo sobre su retiro en una entrevista de hace unas semanas se malinterpretó, pues aún tiene bastantes proyectos en puerta como actor y productor.

“Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso… Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada”, mencionó.

Fue en una reciente entrevista con la revista GQ, donde el intérprete de “El Club de la Pelea” y “Se7en: los Siete Pecados Capitales” mencionó que tenía la sensación de estar viviendo el último semestre de su carrera y de ahí se provocó el revuelo.

Sin embargo, Pitt tiene varios proyectos actorales en puerta, su próxima película Baylon con Margot Robbie, volverá a centrarse en el Hollywood del pasado, como Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, que le supuso su primer Óscar de interpretación, en 2019.

“Voy de película en película, y lo último que hice define lo que voy a hacer luego”, reiteró el actor.

Como productor, igualmente tiene varias películas en puerta, pues le gusta impulsar nuevos talentos y cree que no necesariamente tiene que cumplir con un rol actoral en dichos proyectos.

Al contrario que varios colegas, está despreocupado de dónde se puedan proyectar sus filmes, pues no sólo quiere ver sus proyectos en grandes salas para contribuir a la supervivencia del sector, sino se muestra abierto a todas las probabilidades y oportunidades.

“Me gustan tanto las plataformas de ‘streaming’ como las salas de cine. Las películas se estaban volviendo tan caras… O eran proyectos enormes o muy íntimas, y parecía que ya no quedaba lugar para nada más. Las plataformas han abierto el terreno para otras voces”, aseguró.

El actual proyecto de Brad es Tren Bala, una comedia con aires de thriller a bordo de un tren entre Tokio y Kioto en el que siete asesinos se cruzan e intentan quitarse de en medio, con más o menos fortuna. La película se estrena el 5 de agosto en Estados Unidos.