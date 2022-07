Acepta culpa por agresión José Dossetti

Aseguró que enfrenta cargos por violencia intrafamiliar, debido a que el hecho se dio a conocer y se le ve maltratando a la ex actriz

Con lágrimas en los ojos, José Dosseti pidió perdón a su familia luego de las imágenes donde se le ve maltratando a su hermana, Mónica Dossetti, quien padece esclerosis múltiple y necesita cuidados diarios.

Dossetti envió una disculpa a su madre y hermana por las agresiones que le generó a esta última. Comentó que no quiere repetirles el dolor de cuando perdieron a uno de los hermanos de la familia.

“Ya les dije y les repetiría, por tener de testigo al público, perdón. Perdón a mi madre, perdón a mi hermana se los pedí en persona. Cuando la vi, vino y hablamos de eso, soy su hijo y me conoce que me agarro a patadas con mis hermanos desde niños”.

Dossetti comentó que luego de la agresión, que sucedió hace dos meses, tomó unas cervezas hasta quedarse dormido y que le dejó comida en el refrigerador a su hermana por si ella sentía enojo.

No fue una sustancia

Las autoridades de Morelos informaron que Dossetti había ingerido una sustancia que lo había alterado, lo que derivó en la situación de maltrato hacia su hermana; sin embargo, José Dossetti negó la versión.

Comentó que comenzó a tomar Rivotril, un ansiolítico, como se lo recomendó su vecino. Al día de la agresión ya llevaba tres cuartitos, pero con el evento decidió suspenderlo.

“No creo que la pastilla me lo provocó porque es un calmante. Me automediqué y me suspendí el cuarto cuarto porque entre ver si me hizo o no me hizo”.

Al ser cuestionado sobre si está consciente de que la actriz pudo perder la vida, mencionó que se habría tratado de un homicidio imprudencial debido a que las agresiones no fueron premeditadas, sino producto del enojo.

Los cargos que enfrenta

Dossetti aseguró que enfrenta cargos por violencia intrafamiliar, debido a que el hecho se dio a conocer y comenzó a ser investigado dos meses después de cuando sucedió.

Decidió enfrentarse a las cámaras para sentar un precedente entre las personas que se encuentran en situación de cuidadores primarios de una persona con alguna enfermedad incapacitante.

“Hay muchos casos como el mío. No creo que esas personas haya que señalarlas. Los compadecía y los compadezco porque hay que ponerse en sus zapatos”.

Mónica Dossetti actualmente se encuentra a cargo de su mamá y dos de sus otras hermanas. La ayuda comenzó a llegar luego de que el caso se viralizó, dijo.