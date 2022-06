Vislumbra Brad Pitt el retiro

A los 58 años de edad, el actor ya se cuestiona sobre cómo quiere vivir su última etapa de la vida y a qué se dedicará

A los 58 años de edad, el actor Brad Pitt ya se cuestiona sobre cómo quiere vivir su última etapa de la vida y a qué se dedicará, lo que tiene claro es que tiene una misión: mejorar su salud.

El protagonista de cintas como “Siete Años en el Tibet”, “12 Monos” y

“Seven”, contó a GQ en qué situación personal y creativa se encuentra y los el futuro que ya planea.

“De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?”, le dijo a la escritora Ottesa Moshfegh.

El actor también reveló que está tratando de mejorar su salud y tomó la decisión de dejar de fumar durante la pandemia de coronavirus.

Explicó que inicialmente trató de reducir la cantidad de cigarrillos que fuma diariamente, pero se dio cuenta de que tendría que detenerse por completo para que funcionara.

Además de que no bebe desde 201 que se dio la separación con Angelina Jolie.

“Tenía un grupo de hombres realmente genial aquí que era realmente privado y selectivo, por lo que era seguro, porque había visto cosas de otras personas, como Philip Seymour Hoffman, que habían sido grabados mientras vomitaban, y eso es simplemente atroz para mí”.

El actor también reveló que está en un viaje más espiritual ya que está comprometido a forjar conexiones significativas, a investigar los dilemas existenciales de la vida y a escuchar las historias personales de los demás.

“Siempre me sentí muy solo en mi vida, solo cuando era niño, solo incluso aquí, y realmente no fue hasta hace poco que tuve un mayor abrazo de mis amigos y familiares”, concluyó Brad.