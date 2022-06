Ve Roberto Carlos potencialidad en el TRI

Puede llegar a Semis en Qatar, dice; El ex astro brasileño indicó que en la justa que se celebrará en noviembre, visualiza a México entre los primeros cuatro lugares

Para el ex futbolista Roberto Carlos, la Selección Mexicana puede llegar hasta Semifinales en el Mundial de Qatar 2022.

El ex lateral brasileño del Real Madrid ha tenido un par de días “regios”, pues se encuentra en Monterrey donde anoche dio una conferencia sobre su vida y trayectoria en un escenario de San Pedro.

El ex astro se dio tiempo para hablar del futuro del Tri en la justa que se celebrará en noviembre y lo visualizó entre los primeros cuatro lugares.

“Creo que en algunos países que son favoritos, podría incluir a México para que llegue por lo menos a Semifinales. Lo más importante es que “El Tata” Martino entienda que el futbol se está igualando mucho, hay que creer hasta dónde puede uno llegar, eso pasa en Brasil, cuando preparamos un Mundial es para ser campeones, no por participar”, mencionó.

El brasileño detalló algunas cuestiones que los directivos de la Liga MX pueden ver para mejorar el nivel de las fuerzas básicas de los clubes.

“Hay que reorganizar los clubes, hablar con la federación por el tema de los extranjeros, cada país con su mentalidad, yo vengo del país del futbol, cada día nace un jugador de futbol”, expresó.