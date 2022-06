Trágico paseo deja siete muertos en Guaymas

Un total de 19 personas que festejaban una quinceañera paseaban en una panga pesquera con capacidad para seis personas, lo que provocó que se volcara, con el trágico resultado; una persona sigue desaparecida y once fueron rescatadas con vida

Un total de 19 integrantes de una familia residentes de Empalme y de la ciudad fronteriza de Nogales que paseaban en una panga para seis personas, que se volcó, lo que dejó siete personas muertas, cinco de ellas adultos y dos menores, en hechos ocurridos en la zona conocido como ‘Paraje Viejo’, al sur de Guaymas.

Hasta el momento, las víctimas han sido identificadas con los nombres de Olivia Aracely, Pablo Eduardo, Itzel Aracely, Omar Magdiel, Ángel Alexis y Edwin Muñoz, otro más está en calidad de desconocido; mientras que un joven, quien aparentemente era el capitán de la embarcación menor, se encuentra desaparecido.

Cabe destacar que las once personas que fueron rescatadas por parte de pescadores ribereños y personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, fueron llevadas en ambulancias de Cruz Roja a recibir atención médica al Hospital General de Guaymas.

Los hechos se reportaron a las 15:00 horas de este domingo, cuando pescadores ribereños reportaron a la línea de emergencia 911 que en el área marítima entre el lugar conocido como “El Arco” y la Isla “San Vicente”, justo en el anegado “piedra ahogada”, se había volteado una panga, había personas atrapadas y otras más ahogadas.

De inmediato se atendió la emergencia, con elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, Capitanía de Puerto, Unidad Municipal y Estatal de Protección Civil, equipo de rescate de Bomberos Voluntarios, paramédicos de Cruz Roja Mexicana, así como elementos de la Policía Estatal y Policía Preventiva.

En la zona fueron rescatadas con vida once personas, mientras que siete fallecieron, cuyos cuerpos fueron llevados hasta las instalaciones de la Cuarta Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Los elementos de las instituciones de emergencias y de seguridad, continuaron con la búsqueda del joven panguero, quien según se supo tomó la embarcación sin permiso, en la cual se contó con el apoyo de las embarcaciones tipo Defender y el helicóptero de la Semar, aunque ésta se suspendió a las 18:00 horas, para continuar este lunes desde las 06:00 horas.

Las autoridades de la Semar y Capitanía de Puerto investigan las causas de este lamentable accidente, aunque se adeantó que fue el resultado de un error humano, ya que la panga de 20 pies de eslora de largo por 10 pies de ancho, era exclusiva para pesca y no para el traslado de paseantes, con capacidad para seis personas, no para 19.

Además, no contaba con asientos, ni chalecos salvavidas, ni estaba habilitada para maniobras ajenas a la pesca, y no contaba con equipo de radiocomunicación, y sus tripulantes no avisaron a las autoridades que saldrían de paseo.