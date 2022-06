Tomó Piqué iniciativa de separación

En un principio se dijo que la cantante habría echado de casa al futbolista tras descubrir una infidelidad

Tres días después de anunciar su separación a través de un comunicado conjunto, las incógnitas sobre los motivos de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar.

Y es que a pesar de que en un principio se dijo que la cantante habría echado de casa al futbolista tras descubrir una infidelidad, personas cercanas al futbolista aseguran que la decisión de emprender caminos separados habría sido de él y no de ella.

Según la periodista Lorena Vázquez (quien destapó originalmente la ruptura), Shakira no quería separarse a pesar de llevar tres meses atravesando una fuerte crisis y habría sido Piqué el que decidió abandonar el domicilio familiar para instalarse en su inmueble de la calle Muntaner, en Barcelona, donde vivía antes de conocer a la cantante.

Además, el entorno del futbolista afirma que no ha habido ninguna infidelidad, que la pareja llevaba tres meses separada y que fue Gerard quien tomó la decisión de emitir el comunicado confirmando su ruptura, ya que Shakira prefería esperar más tiempo.

Asimismo, volcado en sus hijos y demostrando que no lleva una vida nocturna, el futbolista recogió a inicios de esta semana a los pequeños Milan y Sasha para llevarlos hasta el colegio en el que estudian.