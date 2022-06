Termina actuación de mexicana en Wimbledon

Cae ante la polaca Magda Linette; Fernanda Contreras hizo historia al llegar al torneo londinense tras 26 años de ausencia aunque no superó la primera ronda

Fernanda Contreras se despidió de Wimbledon al caer en la Primera Ronda por 6-1 y 6-4 ante la polaca Magda Linette.

La potosina, que llegó al cuadro principal desde la qualy para acabar con una sequía de 26 años sin una representante tricolor en el torneo londinense, la última fue Angélica Gavaldón en 1996, se repuso en el segundo parcial, pero no fue suficiente.

En el primer set, Linette, 58 del mundo, demostró su superioridad. Durante 26 minutos, la europea aprovechó sus saques para hacerle daño a la mexicana, que incluso resbaló en la última jugada.

A Contreras, lugar 157 de la WTA, la invadieron los nervios, lo que ocasionó que su rival le rompiera el servicio con errores no forzados en un par de ocasiones.

Pese al mal arranque de la tricolor, la afición que se encontraba en la cancha 17 del All England Club no dejó de apoyar a su compatriota. El ¡”Vamos Fernanda”!, “¿De dónde somos? ¡Somos de México! ¿A qué venimos? ¡Venimos a ganar!” y “¡México, México!”, se escuchaban en el ambiente.

Para la segunda manga, la tenista azteca despertó y mostró su mejor nivel. Y cuando parecía que podía forzar a un tercer set, Linette volvió a mostrar su jerarquía para sentenciar el duelo.

“Me voy agradecida de haber podido vivir este momento y ojalá sean más mexicanos a futuro”, comentó Contreras al finalizar su participación en Reino Unido.

Magda Linette, de 30 años, se podría enfrentar en la siguiente etapa a la ex número uno del mundo Angelique Kerber o a la francesa Kristina Mladenovic.

La polaca solo ha llegado en dos ocasiones hasta la Tercera Ronda de Wimbledon, en 2019 y 2021.