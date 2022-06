Sufre Justin Bieber parálisis facial

El cantante dio a conocer que el padecimiento en la cara se debe al Síndrome de Ramsay Hunt; “este ojo no parpadea”

Justin Bieber dio a conocer que su salud no anda bien debido al síndrome Ramsay Hunt, que le ha provocado afectaciones en los nervios del oído y del rostro.

Por medio de un video en su Instagram, el cantante dio a conocer que se mantendrá fuera de los escenarios hasta que todo mejore.

“Quería informarles sobre lo que ha estado pasando, obviamente, como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, y provocó que mi cara tuviera parálisis

“Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír, en este lado de mi cara hay una parálisis completa en el centro de mi cara. Entonces, para aquellos frustrados por mis cancelaciones de los próximos shows, obviamente soy físicamente incapaz de hacerlos”, dijo.

En el clip se observa que el canadiense aún tiene dificultad para parpadear el ojo derecho y con dificultad hace movimientos de ese lado del rostro.

“Esto es bastante serio como pueden ver. Ojalá no fuera así. Es hora de descansar y relajarse y volver al 100 por ciento, para poder hacer aquello para lo que nací”, compartió.

Hace unos días se dio a conocer que el intérprete cancelaría varios conciertos de su gira Justice World Tour debido a problemas de salud y ahora se sabe que no hay fecha para que se reincorpore.