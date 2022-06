Un hecho la vuelta a clases

Un hecho la vuelta a clases…Con todo y que hoy por hoy los casos de Covid-19 han ido al alza, pero de acuerdo a lo que se ha adelantado, todo hace indicar que la decisión ya está tomada para que el próximo ciclo escolar, que iniciará el venidero 29 de agosto, sea totalmente presencial, según se deduce de lo anticipado por el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante. ¡De ese pelo!

Y tan ya dan como un hecho que volverán a esa modalidad, o a las aulas, que el funcionario estatal ventilara que la semana pasada acaban de reunirse con la Comisión Nacional de Autoridades Educativas en Puebla, en una cumbre que fuera presidida por la titular de la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, donde se establecieron los mecanismos para lo que sería ese regreso a clases. ¿Cómo ven?

Porque a decir de Grageda, en esa reunión en territorio poblano, a la que acudieron todos los representantes de los Estados, ahí se pactó lo que llamaran la Declaración Puebla, que es en la que definen los lineamientos que deberán seguirse para que el estudiantado retome la enseñanza en vivo y a todo color, después de casi dos años en que la llevaran a distancia, o de manera virtual, o en línea. ¡Así el dato!

Ante lo que se deduce que le estarán apostando, a que lo que es la llamada quinta ola de coronavirus no “prenda” como las anteriores, o el que tal vez para esas fechas ya esté superada, derivado de que ahora las mayorías ya están vacunadas, e incluso los niños de 5 a 11 años de edad, a los que actualmente también están inmunizando, por lo que para entonces ya igualmente estarían protegidos contra ese virus. ¡Se supone!

Aun así lo que es hoy en día los casos de infectados se han seguido dobleteando, como lo refleja el último saldo dado a conocer por la Secretaría de Salud de Sonora, al reportar que del periodo que abarca del 19 al 25 de junio se registraron mil 237 nuevos enfermos y ninguna defunción, comparados con los detectados la semana anterior, por lo que así ha estado el repunte, aunque sin la letalidad de antes. ¡De ese vuelo!

Así que sin hacerse mucho ruido, por ya ser mínimos los muertos, con todo y que a nivel nacional lo que es Hugo López-Gattel, el subsecretario de Salud, ventiló que aumentaron de 5 a 7 diarios, lo que es en la Entidad ya se acumulaban 169 mil 479 envirulados confirmados, y 10 mil 166 fallecimientos, lo que es un síntoma inequívoco de que es un padicimiento que sigue estando latente, pero ahora menos mortífero. ¡Tómala!

Sin embargo y partiendo del como ya la gente está “escamada”, y en particular la comunidad escolar, es que Grageda Bustamante adelantará que impulsarán un programa de apoyo a la condición socioemocional del personal educativo y los estudiantes, después de pasar por esa fase extraordinaria causada por la epidemia, porque a querer y no pero deja secuelas, por aquello del temor a contagiarse. ¡Ni más ni menos!

Y más cuando es de sobra conocido que varios centenares de escuelas no están “al cien”, o en condiciones adecuadas para evitar contagios, al reconocer que nomás lo que es el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) tiene a su cargo la reparación de 220 planteles, y ellos por su cuenta casi otro centenar, más los que se continúen acumulando, por lo que así está ese déficit post pandémico que aún no han resuelto.

Indagan la falla de hospital…Ahora sí que lo que debió hacerse desde un principio se está haciendo, de acuerdo a lo revelado por el secretario de Salud, José Luis Alomía, de que la Contraloría General del Estado realiza una investigación para saber de quién es la responsabilidad de las fallas eléctricas que presentara el nuevo Hospital General de Especialidades, las cuales retrasaron su entrada en operación.

Eso por no ser un desperefecto cualquiera, o de esos que son normales, como parte del margen de error que hay en ese tipo de grandes obras, como esa hospitalaria que se construyera en la Capital hermosillense, ya que lo que son las labores de reparación y reposición de la instalación eléctrica implicarán una inversión de $96 millones de pesos, los cuales fueron aportados por el gobierno federal. ¡Así la irregularidad!

Por lo que así es que Alomía está destapando esa auditoría, que dizque se llevó a cabo y cuyos resultados estaban por determinarse, en cuanto a las reparticiones de culpas que habrá al respecto, por ser algo de lo que no había “soltado prenda” ni el Contralor, Guillermo Noriega Esparza, hasta ahora que se hiciera público, y es que no son cinco pesos los que están en juego, por al parecer todo el sistema de “luz” haber quedado mal.

Aun y cuando el mismo Alomía Zegarra manejara que existe una póliza de seguro para cualquier anomalía o contratiempo que se presentara en los trabajos de edificación que tuvieron un costo de más de mil millones de pesos, por lo que en caso de comprobarse que la compañía instaladora sea la responsable, por hacer la chamba “con las patas”, por esa vía procederían a reponerle esa millonada extra a la Federación. ¿Será?

En lo que es algo que aún está por verse, aunado al tiempo que se ha perdido por ese motivo, y que es lo que ha postergado que ese nosocomio ya esté operando para venir a sustituir al Hospital General del Estado, al margen de que José Luis anticipara que para finales de julio o principios de agosto empezarán a funcionar las primeras áreas como imagenología y consulta externa, y para el 15 de septiembre ya completamente. ¡Ajá!

¡Ootra tragedia con ilegales!…A pesar de la condena mundial que provocara la nueva y enésima tragedia propiciada por los traficantes de ilegales, mejor conocidos como “polleros”, al en esta ocasión dejar morir a 51 migrantes en la caja de un tráiler que abandonaron en una carrtera en las afueras de San Antonio, Texas, lo cierto es que son hechos trágicos que seguirán pasando sin que pase nada. ¡Pácatelas!

Si se toma en cuenta que no es la primera vez que ocurren esas agónicas muertes de indocumentados que buscan el “sueño americano” en los Estados Unidos, y que por lo que se ve seguirán sucediendo, y cada vez con más víctimas, en tanto no combatan de a deveras a esas mafias que trafican con humanos, lo cual resulta inexplicable, tratándose del País más desarrollado del mundo y con las más altas tecnologías. ¿Qué no?

Ya que con ese medio centenar de muertos se demostró que esas bandas de delincuentes continúan burlando a todo tipo de autoridades, pero principalmente a las gringas, porque de lo que son las mexicanas desde siempre se ha sabido “el como ma$ca la iguana”, por la corrupción imperante en las aduanas y en los retentes del Instituto Nacional de Migración (INM), por donde se sabe que muchas veces pasan sin tocar baranda. ¡Ups!

A ese grado se han seguido aprovechado de una problemática que tienen que ver con la pobreza y la desesperación de centroamericanos y de mexicanos que en sus lugares de origen no pueden resolver sus necesidades más básicas para ellos y sus famulias, y es por lo que tienen que arriesgar la vida de esa manera para intentar llegar al “otro lado” y conseguir un empleo que les permita enviarles dinero a los suyos.

No obstante esta vez 22 mexicanos, siete de guatemaltecos, dos de hondureños y 19 de los que se ignoraba su nacionalidad, no vivieron para contarlo, entre ellos varios niños, y alrededor de cuyo hecho de alto impacto había tres detenidos, pero lo que es el trailero al ver la mortandad mejor huyó, hasta que un empleado municipal escuchó gritos de auxilio y se acercó a donde estaba el camión con los cuerpos y sobrevivientes.

Casi por nada es que dicen que al “Prejidente”, Manuel López Obrador, no le queda el que ayer adelantara que en la encerrona que tendrá con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca, el 12 de julio de enfrente, supuestamente le recriminará el tema migratorio, cuando es el menos indicado para arrojar la primera piedra.

Continúa equipando Alcalde…Quien vaya que seguido haciendo la diferencia en las diferentes dependencias operativas del Ayuntamiento de Hermosillo, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora les entregara seis camiones de carga 2022 a los de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), en los que se invirtieron $2.9 millones de pesos. ¡Órale!

Toda vez que Astiazarán Gutiérrez ha continuado con esa política de equipamiento como no se había hecho antes en tan corto tiempo, o a principios del trienio, si se analiza que esa asignación de vehículos se suma a la maquinaria que en el mes de mayo pasado ya también le entregaran a la Cidue, como igual a la dirección de Servicios Públicos Municipales, y de la misma forma al área de Inspección y Vigilancia. ¡De ese tamaño!

Aunque ahora les tocó el turno de estrenar a los empleados del área de Conservación de Vialidades, que recibieron esas unidades adaptadas con una plataforma de redilas metálicas especial, con capacidad de carga de 1.5 toneladas y que funcionan con gasolina y gas natural, lo que permitirá agilizar y aumentar la eficiencia en la rehabilitación de los pavimentos en las calles, a la hora de llevar a cabo las bacheadas. ¡Mínimo!

Es por eso que “El Toño” Astiazarán resaltara que: “Es un ganar, ganar, prácticamente con lo que vamos a obtener de ahorros en gasolina vamos a poder cubrir mucho más áreas en la ciudad, y sobre todo es un ganar, ganar, porque para ustedes representan mejores condiciones de trabajo”, señalando que: “Es muy importante que tengamos equipo que le de dignidad a nuestro trabajo y eso es lo que estamos buscando”. ¡Así el acierto!

En lo que es una dotación de las que aun habrá más, porque todavía faltan lo que serán los carros recolectores de basura que están por llegar; así como el resto de las patrullas eléctricas que igual se han estado adquiriendo, para que lo que es por equipo no quede para reparar los baches, así como recoger los desperdicios y realizar las acciones de vigilancia, por ser las áreas que se han estado priorizando. ¡Qué tal!

