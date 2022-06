Da Sonora la “nota roja”

Son los baldíos un peligro

“Echan el extra” en STJE

No abogan por jornaleros

Da Sonora la “nota roja”…Por si algo faltara, resulta y resalta que acaba de aflorar que Sonora ocupa el primer lugar nacional en llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de abuso sexual por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con los datos del último reporte manejado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que hasta en eso ya se está punteando. ¡De ese pelo!

Y es que dan cuenta que la media en el País por ese motivo es de 2.09 llamados de auxilio por dicho porcentaje de población, pero lo que es la Entidad registra 7.44, que es la más alta en el periodo de enero a mayo del presente año, al sumar 234 denuncias, pero ya a nivel general está en la cuarta posición, porque en primer lugar está la Ciudad de México con 372; y en segundo aparece Chihuahua con 284. ¿Cómo ven?

Mientras que en el tercer escalafón de ese top ten, ahora sí que de las tentadas, está Baja California con 255 de esas denunciadas, en los primeros cinco meses a los que se hace alusión, y cuyos números muy seguramente que habrán de dispararse en los próximos meses, si se toma en cuenta que es la época en que más aumentan, como es en la temporada de calor, por aquello que las potenciales víctimas andan más descubiertas. ¡Ouch!

Aun y cuando aclaran que se trata de acusaciones que abarcan tanto a mujeres como a hombres, y que no precisamente terminan con una querella interpuesta, sino que generalmente son el primer ¡S.O.S! de auxilio que lanzan los ciudadanos a través de la línea del 911, pero aún así ante esa alta incidencia, sí que amerita que haga algo de manera preventiva, como podría ser una campaña de orientación. ¿Qué no?

Sobre todo por como las féminas en el último tiempo se visto más vulnerables que nunca, como lo reflejan también las más recientes estadísticas de ese mismo secretariado, al revelar que en el pasado mes de mayo México tuvo una cifra récord de damas asesinadas de forma dolosa, con 272 casos, lo que se traduce en que 8.7 murieron al día de forma violenta, en lo que es una trágica cifra que ha seguido creciendo. ¡Mínimo!

Si se analiza que desde el 2015, en que se realiza ese conteo nacional de esos asesinatos, no se había presentado esa cantidad, porque el anterior más alto era 271 en agosto del 2021, porque lo que es a la fecha en lo que va del 2022 ya se contabilizan mil 122 muertes, comparadas con las mil 178 casos ocurridas el año pasado, por lo que así han estado los altibajos, pero con tendencia al alza. ¡A ese grado!

En lo que es un funesto apartado en el que por cierto el Estado igualmente se encuentra entre los primeros diez, en cuanto a cantidad decesos violentos contra las integrantes del sexo débil, por hasta el momento ser a 49 a las que han asesinado, superando además la media nacional, que es de 1.69 de estos crímenes por cada 100 mujeres, ya que por estos lares es 3.10 contra dicha tasa, por lo que así de grave está la cosa. ¡Tómala!

Es por lo que se hace más que necesario el que a todos los niveles cierren filas contra los violadores en potencia y asesinos que están al acecho, como lo denotan esos saldos que sí que están para alarmar, y que deben ser otra llamada de alerta para la secretaria de “Inseguridad” estatal, María Dolores del Río Sánchez, porque lo que es esa numerología, sí que ha continuado rebasando al discurso oficial. ¡Esa es la realidad!

Son los baldíos un peligro…Con todo y que pareciera que no, pero el que ya adelantó que por fin están haciendo algo para prevenir posibles incendios en el verano, que es cuando son más propicios por las altas temperaturas, es el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil de “Hornosío”, Sergio Flores, al exhortar a reportar los terrenos baldíos con basura, por ser considerados como un “foco rojo”. ¡Vóitelas!

Es por eso del grito a tiempo que les está haciendo a los ciudadanos Sergio Orlando, para que “le pongan dedo” a todo aquel predio que represente un riesgo por estar lleno de desperdicios y maleza, a fin de proceder en consecuencia y en coordinación con la dirección de Servicios Públicos Municipales, donde opera Sergio Pavlovich, para aplicar un operativo de limpieza, obviamente que con cargo a los dueños. ¡Órale!

O séase que con eso de demuestra que de esa forma se están adelantando a los acontecimientos, antes de que pudieran convertirse en una quemazón más, de esas que han abundado en las últimas semanas, y que incluso se han combinado con explosiones en casas que han terminado en tragedia, después de que inicialmente fueran en los cerros que hay en el Oriente y Norte de la ciudad, donde el fuego “agarrara vuelo”. ¡Glúp!

Y precisamente en torno a esas detonaciones que han conmocionado a los hermosillenses, como las de Riviello Residencial, Villas del Real y Casa Blanca, es que Flores manejara que sin hacer mucho ruido, pero continúan investigado el porque de la recurrencia de esas fugas de gas que las provocaron, al estarse haciendo un análisis en una mesa que hay en el subcomité de Protección Civil. ¡Eso es lo que dicen!

La intención es de definir una estrategia para evitar esos accidentes explosivos en el hogar, y para lo cual han convocado a diferentes dependencias involucradas en esa área, entre ellos los Bomberos, e incluso hasta la Asociación de Ferreteros, porque el plan es que exista una certificación para que no cualquiera le meta mano a lo referente a las instalaciones gaseosas que son por demás peligrosas. ¿Será?

“Echan el extra” en STJE…Quien continúa dando visos de que le ha seguido “metiendo el turbo” a su labor justiciera en todas las áreas, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, como lo exhibe el que anunciara que desde ayer los juzgados familiares empezaron a trabajar con dos jueces para terminar con el rezago existente. ¡De ese vuelo!

Porque en base a esa buena nueva destapada por Acuña Griego, eso significa que le estarán echando el extra en ese rubro legal, o en lo que tienen que ver con los expedientes referentes a las demandas por divorcio e incumplimiento de manutención, entre otras, en aras de seguir despresurizando la operatividad de ese Poder Judicial, con la finalidad de estar descongestionados para cuando entre en vigor el Nuevo Sistema Laboral.

Con ese fin y para reducir las cargas de trabajo, es que trasformaron los juzgados familiares Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de esta Capital, por lo que temporalmente y de aquí pa´l real se les identificará como “A” y “B” a cada uno de ellos, con la mira puesta en agilizar los procesos de los juicios que ahí se llevan, por lo que ahora la chamba será a “micha y micha” para cada Juez, lo que “ya marca”. ¡Qué tal!

En tanto que para lo que serán los tribunales laborales que estarán ubicados en Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Puerto Peñasco, y San Luis R. C., el también magistrado ventiló que son 170 nuevas plazas las que se asignaron al STJE para lo que es el inicio que está programado para octubre, tan es así que ya el venidero 14 de julio harán el nombramiento de los 13 jueces jueces que tendrán a su cargo ese ámbito. ¡Así el dato!

Para el caso es que Acuña aclarara que se ocuparán de los enjuiciamientos laboraloides que no hayan logrado un acuerdo en la etapa de mediación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que serán como un filtro, ya que la proyección que hay, es que ahí queden resueltos el 70%, y el restante 30% es el que les tocará litigar, por ser los que procederán a demandar al no llegar a un pacto previo. ¡Ni más ni menos!

Más menos así es como hacen saber que don Rafael le ha ido encontrando la cuadratura al círculo judicial.

No abogan por jornaleros…Aun y cuando no está descubriendo el hilo negro, pero quien está deciendo algo que es muy cierto, es el investigador del Colegio de Sonora e integrante de la Red Nacional de Jornaleros Agrícolas, Eduardo Calvario Parra, de que sólo la mitad de los campos agrícolas de Sonora le brindan servicios dignos de salud, transporte y alimentación a sus trabajadores. ¡De ese tamaño!

Al ser una revelador dato con el que se vuelve a poner en claro que el otro 50% de los patrones de ese ramo continúan sin cumplir con las normas internacionales que marcan los derechos a los que deben tener acceso los empleados del campo, y que es algo que hasta ahora se ha seguido solapando, independientemente de las “autoridades” que estén en turno, como también es el del trabajo infantil, entre otras irregularidades.

No obstante y que el pero radica, como lo reconociera Calvario Parra, en que ese respeto de la normatividad, o de las medidas básicas en las condiciones laborales de ese tipo de obreros, depende de la regulación de los centros de trabajo, es decir, si laboran o no de forma legal, y que es de lo que “se agarran” para no otorgarles un trato por igual a todos los que afanan en esa actividad de las cosechas. ¡Así la discriminación!

Es por esa razón que todavía a estas alturas imperan los abusos en ese terreno, en el que se calcula que hoy en día hay unos125 mil jornaleros que llegan por temporadas y otros que se instalan de manera fija en la región sonorense, en espera de que comience cada ciclo agrícola, en lo que es sí que es un reto para la secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva, quien hasta ahora ha hecho como que la Virgen le habla. ¡Pácatelas!

Toda vez que así ha estado la elusiva postura que ha asumido Grijalva Otero, en contraste con la bandera de muy humana que siempre a enarbolado, pero al parecer de los dientes para fuera, como lo evidencia el que ya estando en el cargo cobrando sus buenas me$ada$ se le ha olvidado el abogar en este caso por los que están a expensas de los leoninos agrotitanes, porque los del Sindicato Salvador Alvarado son puro simulacro. ¡Palos!

