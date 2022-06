Propicia la “mochada” INE

Exhiben al titular de CEDH

¡Reportan falsos inspectores!

Que toman por asalto el PRI

Propicia la “mochada” INE…Y ahora sí que como dice la popular expresión: ¡Y qué esperaban! los del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la aparición de gestores y hasta timadores, que por una suma monetaria ofrecen una cita programada para realizar el trámite de la credencial para votar, por ser algo que han propiciado a raíz de los procesos burocráticos que llevan a cabo para esa tramitología. ¡De ese pelo!

De ahí que lo que es a la vocal de la junta Distrital 07 del INE con sede en Navojoa, una tal Yanina Corral Moroyoqui, no le quede el hacerse la sorprendida de que ahora hayan surgido personas o empresas que ofrecen gestionar esas entrevistas a cambio de “una mochada”, porque para empezar casi nunca hay por estar saturadas, y las que llegan a asignar las hacen con más plazo que ni las del IMSS. ¡Pácatelas!

Porque como la misma Yanina lo reconociera, ellos son lo que “dan pie” para eso, al confesar que: “Todos los trámites del INE son gratuitos. El sistema hace el corte a las 22:00 horas y se habilita al siguiente día, los estafadores aprovechan ese lapso de tiempo para acaparar todas las citas y después hacen la venta”, cuando se supone que mínimo deberían implementar un esquema de “candados” para evitar eso. ¡Cuándo menos!

Toda vez que con ese modu$ operandi acaparan la mayoría de los espacios y es lo que provoca la inconformidad de los solicitantes de algún trámite, a quienes no les queda “díotra” más que recurrir a los servicios de esos acomedido$, que de alguna manera se están aprovechando de la ineficiencia de esa institución electorera, con todo y que adviertan que quienes hacen esa acción están incurriendo en un delito.

No obstante que eso y más puede esperarse de los del INE, cuyo representante en Sonora es el fantasmal de Martín Martínez Cortázar, si se parte del trato indigno que les ofrecen a los ciudadanos, por contar con oficinas que más bien parecen unas pichoneras, por lo reducidas que están, como una localizada sobre la calle Perimetral, casi con Ángel García Aburto, donde la gente tiene que esperar en el exterior y a pleno sol.

Es por lo anterior que muy seguramente que no tendrá eco el exhorto que están haciendo para denunciar a quienes de alguna manera “le han facilitado la vida” a las mayorías, a la hora de tramitar esa “charola” electoral, en lugar de hacer las clásicas “colas”, y todo porque los promotores de ese instituto simplemente no están haciendo bien su chamba, por nomás no verse para cuando vayan a agilizar su operatividad. ¡Ajá!

Exhiben al titular de CEDH…Al que evidenciaron por no tener mucha, o ninguna apertura, es al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Rentería, como lo exhibe el que la familia de una niña de tres años, que dizque fuera abusada por una maestra en un preescolar privado, tuviera que manifestarse frente a esa institución para que le admitieran una queja. ¡De ese vuelo!

Si se parte de que hasta después de esa protesta para denunciar dilación de justicia por parte de la Procuraduría estatal, en perjuicio de la pequeña Sofía, quien presuntamente fue víctima de un delito de índole sexual en mayo del 2021, cuando tenía tres años de edad, es cuando Rentería Barragán se dignó a emitir un Twitter a través de la cuenta de la CEDH, para prometer que intervendrían en ese grave caso. ¿Cómo ven?

Ya que de acuerdo al comunicado virtual que difundieran, según esto el ombudsman hasta diálogo con la madre de la perjudicada, Erica S., y supuestamente giró instrucciones para dar trámite de inmediato a la denuncia y que se turnara a la Visitaduría, con la finalidad de que a tal proceso se le de pa´delante, por estar empantanado, al ya haber pasado más de un año sin avances, después de presentada la querella. ¡Ñácas!

Pues a decir de los manifestantes y agraviados, lo que es hasta la fecha simplemente no se ha actuado en consecuencia, al grado de que ni siquiera hay un Ministerio Público asignado para ese juicio, de ahí el sentir de que lo abandonaron y no le dieron segumiento, y mucho menos celeridad, y es por lo que optaron por acudir ante la Comisión de Derechos “Inhumanos”, aunque con el pero de que les respondieron virtualmente.

Tan no han procedido en lo más mínimo, que ventanearon que la profesora continúa laborando como si nada hubiera pasado en el citado preescolar, aunado que sigue a cargo de menores que también pudieran verse afectados como la pequeña, quien además del abuso sexual igual sufrió maltrato físico, y es por lo que la CEDH evalúa el aplicar medidas cautelares para salvaguardar a las personas involucradas. ¿Será?

¡Reportan falsos inspectores!…Partiendo del de a cómo hoy en día ya abundan las “ratas de dos patas”, que para todo “se dan maña de magaña”, es que que sí que está como para parar antenas la alerta que ya lanzara el secretario del Ayuntamiento de Empalme, Antonio Corpus Alanis, sobre la presencia de falsos inspectores de viviendas que se hacen pasar como empleados municipales. ¡A ese grado!

Al trascender de que con el pretexto, o argumento de que la Comuna de esa ciudad ex rielera, según esto necesita medir la extensión de las viviendas, dizque para actualizar el cobro del impuesto Predial, es que se han metido en las casas de algunos ciudadanos, sobre todo de adultos mayores, y aunque no se han reportado robos o agresiones, se desconoce cuáles son sus intenciones. ¡Así la incertidumbre!

No en balde es que Corpus Alanis ya aclara con todas sus letras, que lo que es el Muncipio empalmense no está realizando ningunas verificaciones de ese tipo, a las vez que le recomendó a los ciudadanos no permitirle la entrada a personas extrañas que quieran “charolaear” de esa manera, así como también el denunciarlos para proceder a actuar en consecuncia, antes de que puedan cometer un posible delito. ¿Qué no?

Eso luego de la denuncia que hicieran pública los residentes de la colonia Moderna Norte, quienes reportaron a dichos sujetos que llegaron en una camioneta pick up, de color blanca y sin identificaciones, pero al levantar sospechas es por lo que pusieran el grito en el cielo, y no es para menos, por el clima de violencia que se vive en esa localidad, por lo que así está esa nueva modalidad delictiva, con la que se metieron hasta la cocina.

Aun y cuando no es la primera vez que se reportan esas usurpaciones de funciones, porque ya antes en lo que es la “Capirucha” hermosillense se han hecho pasar como vacunadores antirrábicos de la municipalidad; así como trabajadores de la Comisiòn Federal de Electricidad (CFE), y puros de esos intentos de estafa. ¡Ouch!

Que toman por asalto el PRI…Donde dan cuenta que terminaron de salir con ¡su domingo siete!, es por rumbos del PRI estatal, luego de que ese día finalmente se concretara la imposición de Onésimo Aguilera Burrola, e Iris Fernanda Sánchez Chiu, como presidente y secretaria general, porque a pesar de los gritos y sombrerazos que hubo, aun así fueron elegidos por la vía del “dedazo” y se les tomó la protesta. ¡Palo!

De esa forma aseguran se impuso a la cuestionada dupla conformada por Onésimo e Iris Fernanda, luego de que en una asamblea virtual los consejeros políticos ratificaron el dictamen de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, para revocar el registro de la fórmula presidida por Zaira Fernández, y es por lo que impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se reponga el proceso

Lo que significa que terminó imponiéndose “la línea” dictada por el cabecilla del CEN del ex partidazo, Alejandro Moreno Cárdenas, el mal afamado “Alito”, por sólo así entenderse que el Consejo Político y sus delegados nacionales, estatales y municipales avalaran esa desición unilateral, vía el órgano Auxiliar de la Comisión Estatal de Procesos Internos, por lo que así que quedó en ambiente de dividido. ¡Mínimo!

Prueba de ello es que hasta el dirigente saliente, Ernesto “El Pato” De Lucas Hopkins, se pronunciara contra la resolución con la que dejaron fuera de la jugada política a Fernández Morales, ante la exigencia de que hubiera una contienda abierta y de cara la miltancia, para que fuera la que decidiera. ¡Ya mero!

Razón por la cual del sentir que hay, de que se trató de una elección amañada, sacándose de la manga a un Onésimo que ni el mapa político pintaba, porque desde hace rato que estaba en el ostracismo polaco, junto con una Sánchez Chiu que es muy mal vista, después de que pasara con más pena que gloria por el tricolor de Hermosillo, de ahí que digan que eso podría ser el último clavo en el atáud para lo que queda del PRI. ¡Zaz!

