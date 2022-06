¡Ahora sí van todos por capo!

“Le llueve” al Secre de Salud

Dan desconocida a ex “Gober”

Reconocen chamba de Alcalde

¡Ahora sí van todos por capo!…Y una vez más se está volviendo a demostrar el porque ya nadie cree en la autoridad, y de todos los niveles, pero sí en el como campea la imunidad, como lo denota el que ahora sí anden tras el capo, José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”, después de que matara a dos sacerdotes jesuitas y a un guía de turistas en Cerocahui, Chihuahua, aun y cuando todos sabían que era “una fichita”. ¡Vóitelas!

Pero como en esta ocasión el también señalado de ser operador de “Los Salazar” en la Sierra Tarahumara, que es el brazo armado del Cártel de Sinaloa, encabezado por los hijos de “El Chapo” Guzmán, ejecutó a los curas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, es por lo que la evidenciada gobernadora chihuahuense, Maru Campos, hasta una recompensa de $5 millones está ofreciendo por su captura. ¡Ajá!

En tanto que lo que es el gobierno federal hasta un pelotón de 200 soldados envió para rastrear al “Chueco” Portillo, de 30 años de edad, siendo que desde el 2018 existen ordenes de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio y delincuencia organizada que se le imputan, entre ellos el crimen del turista, Patrick Braxton Andrews, pero con todo y eso no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa. ¡Así la simulación!

Ante lo que se saca por conclusión que de no haber cometido ese doble homicidio de los padres religiosos, y ya no tanto por quien guiaba a turistas, y a dos beisbolistas que el mismo lunes “levantó” y desapareció, muy seguramente que todavía anduviera imponiendo “su ley” en esa región serrana, porque hasta los representantes de la iglesia confesaron que eran de sobra conocidas sus impunes tropelías. ¡Pácatelas!

No obstante lo que es ahora, hasta ante la aduana gringa lo boletinaron, y no se diga en las líneas de los diferentes Estados colindantes, por lo que en un descuido y ya huyó para Sonora, por ser el cruce más cercano, y es por eso de la condena que hay y de que consideran que ha sido fallida la actual política de seguridad, por ya ser más los balazos que los abrazos propuestos por el “Presi”, Manuel López Obrador.

“Le llueve” al Secre de Salud…Al que le quedó el famoso dicho de que ¡el pez por la boca muere!, por como ¡le lloviera en su milpita”, es al secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, como consecuencia de las recientes declaraciones que “se aventara”, y en las que planteara la posibilidad de que el sector Salud en la Entidad pudiera empezar a practicar abortos en las mujeres que lo soliciten. ¡De ese vuelo!

Casi por nada las que luego luego se manifestaron contra de “esas echadas” de Alomía Zegarra, son las diferentes asociaciones provida que hay por estos lares, y para prueba está que la representante de la organización Poder de Familia, Gabriela de Tapia, le revirara que el derecho a la vida es desde que se forma el embrión en el vientre de la fémina en las primeras semanas, por lo que así se desató la polémica. ¡Glùp!

Para el caso es que le apuntillaran que: “El gobierno está transgrediendo a la ley pasando por encima de la Constitución de su Estado en el artículo primero, que señala que el aborto que el gobierno está ofreciendo es ilegal, que en el tema de la vida los Estados somos soberanos”, por encima de que partiendo de lo declarado por José Luis, era que no estaba en la agenda pública, lo que hace suponer que por ahí podría venir “la línea”.

Por de otra forma no entenderse el porque ¡alborotar la bitachera! De esa manera con una cuestión que por siempre ha sido de lo más sentida y controvertida, al menejar que incluso ya hay instalaciones como para llevar a cabo esos “trabajitos” abortivos, ante lo que no se descarta que después salgan los de la contraparte, o los que respaldan esa práctica de interrupir el proceso de gestación, por no estar “el horno para bollos”.

No en balde es que los promotores del derecho a existir externaron una serie de propuestas para apoyar a las mujeres embarazadas, a fin de evitar que aborten, entre ellas el que se apliquen sanciones penales a los hombres que no se responsabilicen durante la gestación de las damas, así como la creación de centros de atención y la realización de pruebas de embarazos gratis, y hasta apoyo económico. ¡Mínimo!

Dan desconocida a ex “Gober”…Ahora sí que lo que ya era puro trámite terminó por confirmarse, como es la expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la ex gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, por en enero pasado haber aceptado representar al actual gobierno morenista como Cónsul de México en Barcelona, España, es decir, por cambiarse de bando y ahora andar con la marca equivocada.

Lo que explica el porque a Claudia Artemisa finalmente le sacaran “tarjeta roja” los dirigentes priístas, como en marzo pasado de éste año también lo hicieran con el ex Mandatario estatal de Sinaloa, Quirino Ordaz, por igual irse a cobrar como embajador a la misma España; y la misma suerte corrió el ex Ejecutivo de Campeche, Carlos Aysa, por trasladarse a República Dominicana con ese mismo cargo. ¡Así el dato!

O séase que esa es la nota polaca de la presente semana a nivel local, fuera el que la Comisión de Justicia Partidaria del CEN del tricolor le notificó al Comité Directivo sonorense la resolución de la pérdida de militancia de Pavlovich Arellano de las filas del priísmo; así como a la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario para que procedan a darla de baja del padrón, aunque afloró que pensaba impugnar.

Aun así y a como hoy en día está el “RIP”, del que ya sólo quedan los restos de lo que fue, y más porque su cabecilla Alejandro Moreno Cárdenas no se quiera ir, a pesar de que ya casi ha perdido hasta el modito de andar en los últimos procesos electorales, es por lo que se intuye que la ex primer “Gober” en la historia de Sonora no tenga mucho de que lamentarse, a no ser por la exhibida que representa esa desconocida. ¿Qué no?

De ahí que salvo el que dirán, pero lo que es Claudia ya no tenía mucho que perder, y sí que ganar, por en la actualidad no sólo tener inmunidad diplomática, sino también política, como lo refleja el que lo que es a su ex sexenio no le han puesto ningún pero, y mucho menos han emprendido alguna investigación contra sus ex funcionarios, lo que pone en claro que a ese grado está el blindaje que consiguió ya de salida. ¡Eso dicen!

Reconocen chamba de Alcalde…Vaya que del que se han seguido viendo los resultados, es del trabajo que ha estado realizando el alcalde, Antonio Astiazarán, y para seña está el que Hermosillo resultara como la segunda ciudad más sostenible del País, solamente por debajo de Guadalajara, según el Índice de Ciudades Sostenible 2021 dado a conocer, al cumplir con el 64% de los objetivos. ¿Cómo ven?

De ese nivel está el reconocimiento logrado por la Ciudad del Sol, por junto con Culiacán, que quedó en tercer lugar, ser las que obtuvieron el mayor cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que fuera hecho público por el grupo financiero Citibanamex, en coordinación con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otras organizaciones.

Porque lo que es la Capital de Jalisco obtuvo el promedio más alto con casi el 68%, por sus avances en acciones por el clima, energía y alianzas para ese fin; en tanto que el municipio hermosillense alcanzó un 64% en aspectos económicos, de transparencia presupuestaria y trabajo e igualdad de género; mientras que los culichis consiguieron casi un porcentaje similar por avance en agua, saneamiento y reducción de pobreza.

Para que quede más claro de que se trata el Índice de Ciudades Sostenibles, es que resaltan que tiene como objetivo medir el desarrollo de las zonas metropolitanas de México hacia el cumplimiento de las metas incluidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran la Agenda 2030 de la ONU, para que haya urbes más dinámicas, prósperas y seguras, y que eso redunde en el progreso y bienestar de la ciudadanía.

Y tan no son unos datos cualquiera, que la mismísima secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, destacó la importancia que le han dado a esa Agenda 2030, por catalogarla como una herramienta de política pública que permite trabajar en el presente y al mismo tiempo sembrar para el futuro, ante lo que se concluye que lo que es Astiazarán Gutiérrez no anda tan errado en sus planes gubernamentales, sino todo lo contrario. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]