El colmo asesinato de curas

Ponen el ejemplo a Rectora

Sueñan con nuevos camiones

¡Alertan serie de explosiones!

El colmo asesinato de curas…Y con lo que se demostró que ya no sólo los médicos están en riesgo, sino también los sacerdotes que predican en los lugares más alejados, es con los sonados asesinatos de dos curas jesuitas que fueron acribillados en el interior de una iglesia de Cerocahui, en el municipio chihuahuense de Urique, siendo robados sus cuerpos, aunque ayer ya los encontraron, provocado una condena mundial.

Toda vez que con los homicidios de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar se confirmó que los del crimen organizado ya no se están deteniendo ni ante los representantes del Señor, por como fueron ultimados al auxiliar a una persona que ingresó por ayuda al templo, quien era perseguida por sujetos armados, de ahí el porque los reclamos no se hicieran esperar, y hasta del propio Papa Francisco. ¡Tómala!

Aun y cuando dicen que ya tienen idenficado al presunto autor de esa comentada triple ejecución, y el secuestro de cuatro personas más, y que según esto es un tal José Noriel Portillo, alías “El Chueco”, de 30 años de edad, a quien ubican como el operador de “Los Salazar” en la Sierra Tarahumara, que son el brazo armado del Cártel de Sinaloa, encabezado por los hijos de “El Chapo” Guzmán. ¡De ese pelo!

Aunque es tal el control que tiene el “Narco” en esa región, que afloró que son unos crímenes que ocurrieron el lunes por la tarde, pero como amenazaron a la población, es que los representantes de esa religión los denunciaron hasta el martes, por ahora sí que estar a la buena de Dios, o a expensas de los “mañosos”, con lo que los matones tuvieron tiempo de sobra para huir con todo y cadáveres, con lo que ya se tocó fondo.

A ese grado llegaron los sicarios, como es al de no sólo matarlos, sino tambièn al de llevarse sus restos, entre ellos el de Pedro Palma Gutiérrez, que es el guía de turistas al que perseguían, aunque muy seguramente que cargaron con ellos para no dejar rastros, aun y cuando lo que es a Noriel Portillo nunca lo han tocado, a pesar de que desde el 2018 es “buscado” por diferentes muertes, entre ellas la del turista Patrick Braxton Andrews.

Sin embargo lo más sospechoso de esos casos, es que cuando ya atentan contra un personaje público y surge la presión social, es cuando como por obra y gracia del Espíritu Santo de inmediato saben quien es, como en esta ocasión, pero cuando es cualquier hijo de vecino, simpre queda en la impunidad, como lo exhibe que lo que es “El Chueco” Noriela se paseaba por Chihuahua como “Juan por su casa”, a pesar de los pesares.

Por cierto que con respecto al narcotráfico, lo que es el “Gober” Alfonso Durazo ya dijo ¡tierrita volada!, al aclarar que no se le ha acercado ningún capo con la intención de “negociar”, precisando que de presentarse esa situación no lo haría, porque el combate contra todas las organizaciones del crimen será frontal, al afirmar que en su caso no reproducirá ninguna de las viejas prácticas en la que los gobiernos eran cómplices. ¡Zaz!

Eso al descartar ser el gobernador al que el “Prejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, hizo alusión en su conferencia, o “misa” mañanera, de que lo visitó un empresario desconocido y que al parecer era un narcotraficante que trabajaba en una banda delincuencial, eso con miras a “arreglarse” como lo hacía los que le antecedieron, pero reservándose el nombre de dicho gobernante estatal. ¡Qué tal!

Ponen el ejemplo a Rectora…Los que nomás no han quitado el dedo del renglón, son los estudiantes rechazados de la Unison -Universidad de Sonora- en el pasado proceso de admisión, y para prueba está el que ahora se manifestaran frente al Congreso del Estado, para exigirle a los diputados que le aumenten el presupuesto a la “Uni”, y así se construyan más aulas para que ningún aspirante quede fuera. ¡Ajá!

Por lo que ahora sí que los integrantes del Movimiento La Voz de los Estudiantes están haciendo más que ni la misma rectora del Alma Mater, María Rita Plancarte, como es el abogar por una mayor partida presupuestal, como también lo hicieran ante el Palacio de Gobierno, siendo secundados por los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), cuyo líder es Juan Díaz Hilton. ¡Órale!

O séase que así estuvo la enésima exhibida que “le pegaran” a Plancarte Martínez, porque a la par también le exigieron que rinda cuentas claras, tocante a la administración que se hace de los millonarios recursos que anualmente le asignan a la Máxima Casa de Estudios, para que expliquen el porque no alcanzan y es lo que causa que no se le de cabida al 100% de los que pretenden ingresar. ¡Esa es la duda que hay!

Al señalarse con dedo de fuego que es una problemática de rechazo que ha venido creciendo cada año, por apenas aceptarse a poco más de 7 mil alumnos, pero quedando miles fuera de la matrícula, pero a partir de las protestas que ha habido esta vez, como en ninguna otra ocasión, es que a la oferta inicial la ampliaron mil 600 lugares más, y es por lo que continúan en ese levantamiento para que sean más. ¿Será?

Pero lo que es la fantasmal y tachada de insensible de doña María Rita, hasta ahora ha seguido perdida, y en todos los sentidos y ámbitos, como lo refleja el que tampoco recién no acudiera a la presentación de un proyecto de transporte eléctrico y movilidades sustentables para Hermosillo, que está a nivel de propuesta y para lo cual se hará un estudio, al mandar como su representante a la vicerrectora, Luz María Durán Moreno.

No obstante el por lo pronto ya le abonó a esa materia, es el mandatario estatal Alfonso Durazo Montaño, al prometer que para el 2024 el Gobierno del Estado proyecta cubrir el pago de inscripción del alumnado de educación pública de nivel superior, como parte de los ahorros que se generarán a través del programa de recuperación y fortalecimiento de las finanzas. ¿Cómo ven?

Sueñan con nuevos camiones…Al que vaya que le va a quedar aquello de que ¡se vale soñar!, es al investigador de El Colegio de Sonora, Alejandro Covarrubias Baldenebro, al darle por proponer un proyecto de transporte eléctrico y movilidades sustentables, con el fin de contribuir a la descarbonización de las ciudades, y en particular de esta Capital, que de por sí está que arde, como es el caso de “Hornosío”.

Y es que la intención es buena, como es la de electrificar el transporte público para reducir la emisión de carbono y las islas de calor en esta Ciudad del Sol, y al mismo tiempo desarrollando al menos dos rutas verdes, como sería al Norte en Pueblitos, y al Sur en Los Olivos, que son las elegidas por su vulnerabilidad, pero la triste realidad es que hoy en día los camiones urbanos ni letreros de identificación traen. ¡Palos!

Es por eso que con todo y que se firmara una carta compromiso, en aras de buscar concretar esa idea en el mediano plazo, mediante el diseño tecnológico de unos ruleteros eletrificados, para así impulsar una movilización no contaminante, a partir de un estudio que fiananciaría el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para Hermosillo y Cuernavaca, la percepción que hay es de que no es algo viable.

No en balde de la impresión que quedara, de que Covarrubias Baldenebro anda muy fuera de la realidad, por no decir más feo, por encima de que la directora del Transporte en Sonora, Lirio del Castillo “le suguiera el rollo”, como dicen los chavos, eso a partir de que ni siquiera han logrado mejorar lo que son las unidades tradicionales, como las de gasolina y disiél, como para estar pensando en una electrificación de esas.

Ante lo que se da por descontado que quedará como un “sueño guajiro” más, como la propuesta que hubo anteriormente de un trolebús, que recorrería de punta a punta está “Capirucha”, aun y cuando se veía más factible, pero al final quedó en nada por la millonada que implicaba, de ahí que igualmente no pasara de la mera proyectitis, como se da por descontado que sucederá algo similar, y sino hay que dejárselo al tiempo.

Alertan serie de explosiones…Entorno a lo que ya urge que se haga algo, pero más allá de las puras lamentaciones, es en lo referente a las explosiones domiciliarias por fugas de gas que se han registrado últimamente, por ya sumar cuatro en diez días, siendo las más graves las de Rivello Residencial y Villas del Real, con un saldo de dos muertos y cinco heridos, por lo que así han estado esas explosivas seguidillas. ¡Ups!

Derivado de que esa detonante historia volvió a repetirse aquí en Hermosillo, pero ahora en la céntrica colonia Casa Blanca, al reportarse un estallido en el interior de una casa ubicada en la calle Del Razo, la cual es utilizada como oficina por una empresa de ingeniería, resultando con quemaduras en el 80% de su cuerpo una joven de nombre Ruth que laboraba en Contabilidad, pero que en ese momento manipulaba la cocina. ¡Ñácas!

Mientras que el otro explotido tuvo lugar en el sector del fraccionamiento Country Club de San Carlos Nuevo Guaymas, y también por una acumulación gaseosa en la estufa de una vivienda rentada, siendo la afectada una ciudadana estadounidense de unos 60 años de edad, por lo que a ese extremo han tenido lugar esas quemazones, lo que ya está de alarmar, por casi casi haber sido una tras otra. ¡De ese vuelo!

En lo que es algo que ya debería de ser un ¡S.O.S! para el coordinador de la Unidad de Protección Civil estatal, Juan González Alvarado, por no ser normal un ambiente tan explosivo, por lo seguido que han sido esas detonaciones, y la de Casa Blanca por demás delicada, luego de que reportaran que la lesionada se debatía entre la vida y la muerte, de ahí que se amerite una campaña de prevención en ese sentido. ¡Mínimo!

Razón por la cual es que bien haría González en coordinarse con los comandantes de Bomberos de los diferentes municipos, como por ejemplo Juan Francisco Matty de Hermosillo, para que concretaran una alianza preventiva con las empresas gaseras, a fin de promover la revisión de las instalaciones de los ciudadanos, sobre todo en la presente época de calor, que es cuando más aumenta el peligro. ¡Ouch!

