Pide paz sector empresarial

Protestan contra Ley Ingrid

¡Siguen fallas del transporte!

Va por la calidad “Presimun”

Pide paz sector empresarial…Y como era de esperarse, los que ya ¡sacaron bandera blanca! son los comerciantes de Guaymas, y en especial los de San Carlos, después de la dominguera balacera suscitada en el antro denominado La Bertina, o más bien La Libertina, al no ser la primera que se registra, por semanas atrás haber tenido lugar una más en el exterior del bar Mauka, con lo que ya se están volviendo normales. ¡Zaz!

Es por eso del desesperado llamado que están haciendo los empresarios guaymenes, en aras de recuperar la paz, y que no sigan esos “pas, pas, pas”, a fin de evitar que no continúe el cierre de establecimientos y con ello se ahuyente la llegada de nuevas inversiones y de turistas ante la ola de violencia que azota a ese municipio y el de Empalme, por como ya prácticamente “matan gratis”, como dice el dicho. ¡De ese pelo!

Y aunque los integrantes del empresariado guaymense prefieron permanece en el anonimato, para no ser blanco de posibles represalias, aun así lamentaron los actos violentos ocurridos el pasado domingo en el congal La Bertina, que dejó un saldo de una persona muerta, que era el guardia del lugar, de nombre de Ricardo, de 48 años de edad, quien recibió al menos cuatro balazos, así como varios jóvenes heridos.

Por ser un centro nocturno que tuvo que cerrar sus puertas de manera indefinida como resultado de ese hecho de alto impacto, en el cual en esta ocasión hubo un muerto, y que es lo que consideran que le empezará a afectar al sector turismo, porque a partir de eso las mayorías lo van a pensar más de dos veces para acudir a vacacionar y divertirse en esa zona, por como ya está de “tutu” la cosa, y no es para menos. ¡Vóitelas!

Porque a partir de eso así está el exhorto que le están haciendo a las autoriades de “Inseguridad” de todos los niveles, y con sobrada razón, porque a pesar de los pesares, o de lo que ha pasado últimamente, no se ha visto que implementen algún operativo especial de prevención en esa área, ni nada que se le parezca, cuando menos para que se vea que hagan más presencia y así se replieguen los “mañosos” que por ahí se mueven. ¡Ups!

Sin embargo eso y más se puede esperar en torno a esa creciente inseguridad, si se parte del revelador dato que acaba de ventilar la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de que en lo que fuera el corte de mayo, en cuanto al delito de asesinatos, lo que es Sonora se mantuvo en el sexto lugar, sólo debajo de Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco. ¡Tómala!

Como lo refleja que durante ese mes en la Entidad los homicidios aumentaron hasta 152, comparados con los 132 de abril, lo que significa que hubo 20 más; en tanto que en lo que va del 2022 ya suman 732, sólo detrás de Jalisco, y por encima de Chihuahua, y es por lo que está entre la media docena que concentran el 48% de los cometidos en todo México, por lo que a ese grado se ha disparado la violencia por estos lares. ¡Pácatelas!

Casi por nada en lo referente a “San Charly”, lo que es la titular de Seguridad en el Estado, María Dolores del Río Sánchez, la misma tarde del lunes se trasladó al puerto guaymense para encabezar una reunión y revisar las estrategias preventivas que se han puesto en práctica en esa región, y a la que convocaron a los representantes del ámbito empresarial y turístico, porque a todas luces nomás no están funcionando. ¡Palos!

Protestan contra Ley Ingrid…La que ya “prendió” es la propuesta de derogación de la recién aprobada Ley Ingrid, que sanciona con cárcel a quienes por cualquier medio, filtren, distribuyan o compartan imágenes amarillistas de los individuos fallecidos, eso luego de la manifestación que ayer hiciera el colectivo Madres Buscadoras de Sonora en las afueras del Congreso del Estado con esa exigencia. ¡Ni más ni menos!

Y es que por voz de la fundadora y líder de esa organización ciudadana, Cecilia Flores Armenta, señalan que es una “ley mordaza” con la que les obstruyen el difundir las fotografías de las personas que localizan sin vida, aun y cuando es la forma en que la mayoría de los cuerpos han sido identificados por sus familiares, por lo que es una alternativa de contacto en la que ahora los estarán limitando. ¡De ese tamaño!

Derivado de que Flores Armenta dejara muy en claro que: “Nos está inhibiendo la publicidad, lo que nosotros queremos visibilizar cuando encontramos una osamenta, un cuerpo no lo hacemos con el morbo ni por protagonismo, lo hacemos por la necesidad de que se reúna con la familia”, y es por lo que están planteando que no se les coarte esa opación, después de que no las han ayudado en las búsquedas.

Por esa razón es que secretario de la Consejería Jurídica estatal, Adolfo Salazar, ya hubiera salido a aclarar que la reciente reforma al artículo 167 Quater del Código Penal no tiene el propósito de coartar la libertad de expresión, como tampoco limitar el derecho a la información ni cualquier otro derecho que impida la transparencia o el escrutinio público en el actuar de las autoridades. ¡Seeeee supone!

Tan es así que Salazar Razo adelantara que el Gobierno del Estado ya anunció que enviarán una propuesta de modificación a la Cámara de Diputados, para que en la redacción de ese artículo se especifique que no se afecta el ejercicio periodístico, ni la labor de colectivos de búsqueda de gente desaparecidas, aunque en contraste y en la práctica se estipula una pena de prisión que va de los cuatro, a los diez años. ¡Así el dato!

Lo que explica el porque están protestando, por como están agarrando parejo con esa Ley Ingrid que surgiera a raíz de la difusión indebida de las fotos del cuerpo mutilado de una mujer a manos de su pareja, cuyo feminicidio ocurrió en la Ciudad de México el 9 de febrero 2020, lo cual causó una indignación nacional.

Siguen fallas del transporte…Una vez más se está poniendo de manifiesto que la que no está cumpliendo ni con lo más mínimo, es la directora del Transporte estatal, Lirio del Castillo Salazar, como lo denota la enésima balconeada que ahora “le pegaran” los de la asociación Vigilantes de Transporte, que pilotea Alfonso López Villa, al ventilar que a los camiones urbanos les faltan identificadores. ¡Órale!

Y para quien dude de lo anterior está lo apuntillado por López Villa, de que dos de cada diez ruleteros en Hermosillo carecen de una identificación luminosa que ubique la ruta; a lo que se le agrega que no cuentan con un distintivo en la parte trasera, como tampoco en un costado como la marca la normatividad, por lo que el usuario debe rodear “el rula” para ver de qué línea se trata cuando está en una parada. ¡Mínimo!

A ese extremo tiene que batallarle el pasaje, a la hora de andar adivinado de que camión se trata para abordarlo y llegar a su destino, porque ni de esa norma está siendo vigilante del Castillo Salazar, para que las concesionarias Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo las tengan como parte de su operatividad más elemental, lo que habla de que circulan ¡al hay se va!

Con todo y que es una deficiencia que provoca que a los usuarios se les pase la unidad, ya que en el caso de los letreros frontales les colocan un cartón con el número, o se lo pintan con tinta, pero como en la noche no se ven hasta que está cerca, es por lo que en la mayoría de las ocasiones el operador no quiere subir al pasajero porque hizo la parada en forma tardía, pero la cuestión es que no se veía pa´donde iba. ¡Ouch!

Eso deja en claro que se siguen “untando” con la Ley General de Transporte del Estado, que establece las especificaciones con que deben contar esos automotores, y una de ellas es estar plenamente identificados, lo que es algo que va en detrimento del servicio, aun y cuando sólo es falta de voluntad el arreglarlos, si se analiza que la solución no significa una importante erogación de recursos, por lo que así está esa falla.

Va por la calidad el Alcalde…Ahora sí que para que no quede en pura palabra el ser un trienio de avanzada, es que el alcalde Antonio Astiazarán se ha puesto un nuevo reto, como es el de recuperar la certificación ISO 9001:2015 que el Ayuntamiento de Hermosillo perdió hace 14 años, de ahí que en base a una nueva política de calidad ya mejoraron 143 procedimientos de 147 existentes en Recursos Humanos.

Con ese fin 60 empleados concluyeron un ciclo de trabajo que inició en marzo pasado, con el objetivo de formar capital humano que aplique buenas prácticas y se conduzca con cordialidad, calidez, calidad y efectividad, y que es una instrucción que atestiguara y de la que diera fe Astiazarán Gutiérrez, de cara a la primera revisión de certificación que será en agosto y en septiembre, por parte de una empresa externa.

En lo que es un proceso que incluyó jornadas de capacitación, asesoría técnica y descripción de cada una de sus funciones cotidianas de la plantilla laboral de Recursos Humanos de la Comuna, como un paso previo del chequeo y la liberación de prácticamente todos los procesos relacionados con el personal, y cuya meta principal es la de ofrecer una mejor atención para dejar de lado la clásica y criticada burocracia. ¡Qué tal!

Es por lo que “El Toño” Astiazarán les resaltara al momento de entregarles la respectiva constancia que: “La riqueza más grande que tenemos en el gobierno Municipal son ustedes, son quienes todos los días ponen su mayor esfuerzo para que, más allá de días festivos o de horarios, podamos salir a dar la cara por la ciudad”, por lo que así estará “la calidad de la melcocha”, partiendo de esa eficientización que están impulsando.

No en balde es que la directora de esa área, Lisette López, retomara la visión que ha venido promoviendo el “Presi”, referente a que: “Para cambiar Hermosillo tenemos que cambiar nosotros y para hacerlo tenemos que asegurarnos que vamos a atender como se merece”, y es en lo que ya están trabajando, como es en el rescate de esa certificada que ya está en marcha, para que las cosas se hagan màs que bien, o con tendencia a mejorar.

Correo electrónico: [email protected]