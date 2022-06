Evitarán tragedias de mar

¡Regularán tala de árboles!

Es una realidad quinta ola

“Prende” trienio de Alcalde

Evitarán tragedias de mar…Al que sí que le queda aquello de que ¡vale más tarde que nunca!, es al coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, Juan González Alvarado, pero aun así está de valorarse el que por fin vayan hacer algo para prevenir tragedias como la registrada el pasado 5 de junio en las playas de Guaymas, al volcarse una panga con 19 pasajeros, dejando un saldo de ocho muertos. ¡De ese pelo!

Porque según lo ventilado por González Alvarado, dizque de aquí pa´l real se coordinarán con las diferentes capitanías de puerto de la Secretaría de Marina (Semar) en Sonora, en aras de que no vuelvan a presentarse esos trágicos accidentes que están de no creerse, por como murieron seis adultos y dos menores, aunque cabe aclarar que dichas instancias federales hasta ahora no se han “prenunciado” al respecto. ¡Zaz!

Eso luego de que el funcionario estatal reconociera lo que desde siempre se ha sabido, como es el hecho de que no son empresas especializadas las que se dedican a ofrecer esos paseos, sino que más bien son las personas que por su cuenta utilizan las embarcaciones para eso, lo que es por demás incorrecto, ya que hay que operarlas con responsabilidad, seguridad y los procedimientos indicados. ¡Cuando menos!

Y un ejemplo de esa imprudencia lo representa esa comentada fatídica volcadura de la citada lancha, que para empezar era para pescar y no para transportar paseantes, pero al joven que la tripulaba se le hizo fácil tomarla sin el permiso de su papá para pasear a sus familiares, como parte de los festejos de una quinceañera, pasando por alto el sobrepeso y el que ni siquiera portaban salvavidas, y es por eso de las consecuencias. ¡Ouch!

No obstante y en base a lo adelantado por Juan Manuel, ahora la intención será la de implementar una campaña preventiva para que quienes gustan de aventurarse al mar no lo hagan tirándose como “El Borras”, sino atendiendo todas las recomendaciones que deben contemplarse en esos casos, derivado de que por sí esas aguas tienen fama de ser muy traicioneras, pues “píor” tantito si se lanzan a la buena de Dios. ¿Qué no?

Aunado a que quiere pensarse que como parte de esa estrategia de prevención también incluirán recorridos en barco por parte de la Semar, entre otras cosas para monitorear las barcazas que anden en altamar, porque muy seguramente que si eso lo hicieran de manera constante, en esa ocasión habrían detectado esa panguíta que iba con gente “hasta las manitas”, es decir, con un sobrecupo. ¡Tómala!

Por cierto que lo que es a González Alvarado no le ha faltado, como lo comprueba el que ahora trascendiera que en estos momentos rastrean a una familia de osos negros que fuera avistada en las inmediaciones de Bacoachi, por lo que ya programaban un operativo para capturarla, procurando que no pongan en riesgo a la población de esa comunidad serrana, al aflorar que ya se han devorado varias vacas. ¡Pácatelas!

Aunque señaló que para garantizar la protección de la osa y sus oseznos operarán en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Centro Ecológico, buscando resguardarlos en una zona segura, una vez que se les neutralice con dardos tranquilizantes que traen un somnífero, y es que ya se les ha ubicado tanto en carreteras como en caminos vecinales, a donde bajan por comida, o agua. ¡Ups!

¡Regularán tala de árboles!…Con la novedad de que ahora se tendrá que solicitar una autorización municipal para talar un árbol aunque esté dentro de una propiedad privada, como parte de una campaña para contribuir a la conservación de la vegetación y la calidad del aire, como ya lo advirtiera el titular del Instituto de Ecología de Hermosillo, Francisco Gil Barraza. ¿Cómo ven?

O séase que así está esa nueva regla que anunciara Gil Barraza, en el marco de una cruzada que han denominado: “Talar un árbol requiere permiso”, porque de lo contrario quienes lo hagan sin esa anuencia se harán acreedores de una multa que va de los $7 a los $12 mil pesos; en tanto que en el caso de la poda de árboles, ésta no deberá exceder el 30% de su arbolado, o de las ramas a cortar. ¡De ese tamaño!

Tan no es “puro Pancho” de Francisco que dijo: “Acérquense con nosotros, al Instituto Municipal de Ecología, ya hemos hecho varios trámites así, es un proceso muy sencillo, nos redactan una carta donde dice porqué lo quieren talar, nos mandan foto del árbol, nosotros hacemos un documento donde explicamos los artículos de la ley del árbol, y tenemos que recibir cinco árboles de compensación de especies nativas”.

Y por si quedaran dudas de esa nueva disposición que ya están aplicando en pro de la preservación de las áreas verdes que hay, por lo escasas que están, es que Gil apuntillara con dedo de fuego que nomás en lo que va del mes de junio ya han aplicado 14 multas de $9 mil a $11 mil pesos a personas físicas por esas talas clandestinas, en colonias como Los Ángeles, Las Quintas, Villas del Sur, Villa de Seris y California.

Con lo que queda en claro que ya no podrán apelar al famoso dicho con el que siempre salen las mayorías, de que de la puerta de mi casa para adentro yo hago lo que quiero, o el “nomás mis chicharrones truenan”, porque ahora requerirán de una autorizada para “mochar” los arbolitos que les incomoden, o les estorben para alguna causa, que generalmente es por proyectos de ampliación de construcción. ¡Así la regulación!

Es una realidad la quinta ola…Ahora sí que poco a poco se está corroborando lo que ya se había vaticinado, como es la llegada de la quinta ola de contagios de Covid-19, por la alta incidencia de casos que reportan en el Estado, y en un momento en que ya fuera publicado en el Diario Oficial estatal lo que es la desaparición de la disposición del uso obligatorio del cubrebocas. ¡Ni más ni menos!

Aun y cuando entre los ciudadanos ha seguido imperado la conciencia social, como se ha observado en los diferentes lugares públicos, por la mayoría todavía seguirlo utilizando, con lo que queda en claro que no por decreto van a dejar de portarlo, como suponían que sucedería, una vez que quedara como opcional, luego de la aprobación que hicieran los diputados de la respectiva iniciativa que ayer se publicara. ¡Òrale!

De ahí que para más que las autoridades gubernamentales y las sanitarias representadas por el secrertario de Salud, Josè Luis Alomía Zegarra, lo que es la ciudadanía ha determinado seguirse cuidado, o previniendo antes que lamentar, por ser una insaludable realidad el que esas contagiaderas continúan latentes y al alza, con todo y que los efectos de ese virus ya no sean tan graves, debido a la aplicación de las diferentes vacunas.

En lo que es una acción preventiva que refleja que se está imponiendo el sentido común y de protección de “Juan Pueblo” para continuar protegiéndose, por encima de las prácticas oficiales fomentadas por Alomía Zegarra, por la forma en que les ha dado por el lado, con todo y que no sea lo más adecuado. ¡Ñácas!

Y un síntoma de ello es que los especialistas que no tienen que defender un sueldo que reciben del gobierno por ser funcionarios, recomiendan el no dejar de colocarse esa mascarilla, debido a que el hacerlo no hace daño, pero lo contrario sí, y más porque en algunos Estados ya han reconocido que están entrando a esa oleada número cinco, que aquí no está siendo la excepción, por ya casi sumarse 300 infectados semanales.

Pero por encima de la derogación a la Ley 171, habrá lugares en donde ese medio antifaz de sanidad seguirá utilizándose, como es en los hospitales, aeropuertos, restaurantes y otros establecimientos. ¡Así el dato!

“Prende” trienio de Alcalde…La que vaya que ha seguido “prendiendo” cada vez más, es la gestión del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora los habitantes del fraccionamiento de Paseo del Pedregal se convirtieron en los primeros en contar con iluminación pública generada con el sol, a través de la instalación de lámparas solares led de 150 watts. ¡Qué tal!

De esa forma es que Astiazarán Gutiérrez hizo posible que las familias de ese complejo habitacional, de la sección Paseo Turmalinas, por fin “vieran la luz” al hacerles realidad una petición de alumbrado que ya tenía 12 años que la habían solicitado, pero que nomás se las habían archivado, hasta que finalmente se las concretaron y los sacaron de la “oscuridad” en la que estaban. ¡Esa era su condición!

Es por lo que “El Toño” Astiazarán resaltara que: “El Gobierno Municipal invierte en cosas tan importantes como el alumbrado público, por eso me da mucho gusto que ustedes aquí sean los primeros en tener iluminación con paneles solares, ustedes ya no van a depender del cableado porque no les va afectar, la iluminación será permanente y se generará con el sol”. ¡Es por eso de la buena percepción!

En lo que es un nuevo logro producto de la suma de esfuerzos con la constructora RUBA, al ser 250 viviendas de ese sector en las que iniciaron con esa nueva etapa en el uso de energías renovables, vía ese modelo que están poniendo en práctica, ya que antes de eso estaban en penumbras, y eso provocaba que se propiciara el vandalismo, pero ahora la situación será otra al estar alumbrados. ¡Así el dato!

En lo que es un avance que no es de extrañar, si se parte de que Astiazarán desde siempre ha sido un promotor de las energías limpias, o no contaminantes, de ahí que ahora desde la alcaldía capitalina las esté impulsando, y para muestra basta otro botón, por como también a la par ya hubieran empezado a promover la colocación de paneles solares en los hogares y puras de esas. ¡A ese punto de vanguardista se está viendo!

Correo electrónico: [email protected]