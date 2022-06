Pudieran ampliar el seguro

Operan sin aire en hospital

Exhiben carencias del Issste

Instalarán los tinacos gratis

Pudieran ampliar seguro…Y a partir del sentir que hay, de que es muy poco lo que se paga por el seguro por pronto pago del impuesto Predial del Ayuntamiento de Hermosillo, no hay que olvidar que los $25 mil pesos que se asignan por esas aseguranza, en caso de ser víctima de un robo o incendio, realmente es un beneficio extra que otorgan para incentivar a los ciudadanos a estar al corriente con ese gravamen. ¡Órale!

Porque ahora sí que “de lo perdido lo ganado” con esa cobertura que da la Comuna, si se analiza que dicho pago es una obligación que tienen los hermosillenses, independientemente de ese “pilón” que les dan, y cuya cantidad de nuevo salió a la luz pública el pasado sábado por la explosiòn y derrumbe parcial de una vivienda de Rivello Residencial, de la que sus dueños podrán hacer válida esa asegurada por dicho siniestro. ¡Qué tal!

Ya que a diferencia de una póliza normal para asegurar una casa, lo que es la que promueve el Municipio está muy limitada, como lo precisara la directora de Ingresos de Tesorería Municipal, Jazmina Anaya Camargo, por únicamente contemplar tal monto, además de que no incluye lo que es daños a terceros, así que la casi veintena de inmuebles que resultaron afectados tendrán que hacer valer sus propios seguros. ¡De ese pelo!

Y es ahí donde aplica aquello de que no hay mal que por bien no venga, porque eso podría abrir la posibilidad para que a la próxima ofrezcan la opción de extender la protección a todo aquel que lo desee, pero ya sería con un cargo agregado a lo que es la liquidación del Predial, por lo que dependiendo de la aportación extraordinaria que hagan los interesados, ya sería el nivel en que quedarían protegidos. ¡Mínimo!

Pues sí bien es cierto que en el caso del hogar incendiado en Rivello con $25 mil pesos no podrían comprar otro nuevo, por aquello de que tiene un valor de más menos unos $2.5 millones de pesos, sin embargo ahora sí que algo es algo, cuando en una situación normal no recibirían ni un quinto, aunque es ahí donde radica la opción de que pudieran promover una alternativa para que la ciudadanía estuviera más protegida. ¿Qué no?

Toda vez que a las compañías aseguradoras y en especial con la que la municipalidad naranjera actualmente tiene el convenio, claro que les convendría una propuesta de esas, porque de entrada les permitiría tener una cartera cautiva de miles de potenciales clientes, entre los cuales obviamente tendrían que hacer una labor de convencimiento, como sería instalando módulos para invitarlos a ampliar ese blindaje protector por su cuenta.

Aunque para tener derecho a eso, o a la beneficiada que implica el comprar esa clase de extensión en volumen, primero deberán haber cumplido en tiempo y forma con la liquidación de los prediales, que es antes del 31 de marzo de cada año, porque de lo contrario ya no podrán hacer ninguna reclamación, por esa ser la condición que hay para poder aspirar a recuperar algo de lo destruido, o robado. ¡Ni más ni menos!

Por lo que ahí está esa buena idea para Yazmina y los operadores de esa área, en aras de analizar su viabilidad para ponerla en práctica, y que llegado el momento las mayorías puedan aprovechar esa oferta, dependiendo de su posibilidad y capacidad económica, ya que sería un modelo que extendería los beneficios, y más cuando en esas tragedias explosivas los afectados se presentan en cadena. ¡De ese tamaño!

¡Operan sin aire en hospital!…Con todo y que es algo que parece difícil de creer, pero los que acaban de “ponerle el dedo en llaga” al secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, son los empleados del Hospital del Niño y la Mujer en Cajeme, al ayer manifestarse por las condiciones precarias en las que realizan hasta 20 cirugías diarias, y es que operan con la falta de aire acondicionado. ¡Pácatelas!

A ese grado es que los trabajadores del turno matutino de ese centro hospitalario “terminaron de entrar en calor”, como para protestar por la carencia de refrigeración, lo que ha puesto en riesgo tanto la salud de los pacientes como la de ellos, al punto de que ya han empezado a posponer operaciones programadas, y solamente se están limitando a llevar a cabo las que son consideradas como intervenciones de urgencia.

Así que como consecuencia de esa ardiente contingencia es que la plantilla laboral ya está trabajando bajo protesta, pero no sólo eso, sino que además advirtieron que continuarán alzando la voz cuantas veces que sea necesario, hasta que les brinden un ambiente óptimo para chambear, al denunciar que hay quienes ya se han desmayado trabajando, al estar “bañados” en sudor, y en general se han sentido mal. ¡Tómala!

Y para quien dude lo anterior es que es Juana Soto Molina, enfermera vocera de los manifestantes ventiló que: “Estamos luchando por ser el mejor hospital de Obregón y del Sur de Sonora, pero así no podemos, no tenemos refrigeración en al menos 10 áreas, desde la quirúrgica hasta hospitalización, hay muchas quejas de los pacientes, y el servicio se está viendo afectado porque hasta hemos cancelado cirugías”. ¿Cómo ven?

Al ser una protesta con la que a todas luces se demuestra que Alomía Zegarra no està atendiendo ni lo más prioritario, por como el personal médico exhibiera que no puede ser posible que no les garanticen ni el tener “refrí”, con lo que estàn condenando a los enfermos a padecer un “golpe de calor”, ademàs de las enfermedades que ya enfrentan, lo que aseguran que es inaúdito, por como pude llegar a morírseles alguien.

Pero lo “píor” es que ya no le creen a José Luis y sus segundones, porque aunque reconcieron que ya tuvieron una reunión con ellos para escuchar sus peticiones y se comprometieron a solucionar ese problemón, por otro lado apuntillaron que no es la primera vez que les prometen y no hacen nada, por lo que seguiràn protestando.

Exhiben carencias del Issste…A propósito donde dicen que las cosas también están que arden, por igualmente carecer de aire, es en el Hospital General “Doctor Fernando Ocaranza” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de Hermosillo, al ayer trascender que los derechohabientes estaban “sudando la gota gorda”, y ni se diga los que están hospitalizados. ¡Palos!

En lo que es una deficiencia a la que se le suma que a la vez reportaran que tampoco había agua en los santiarios, y que es por lo que hicieran públicas esas anomalías, que vaya que sí que están saliendo a flote con más ganas a raíz de los presentes calores, al volverse más insoportables para los afiliados, que son los empleados federales, y sin que se vea que haya alguien que salga al quite para resolver esa problemàtica.

Por ser un olvidado centro hospitalario que desde hace rato está convertido en tierra de nadie, al grado que se ignoraba si todavìa estaba como directora Priscila Sauceda López, y como delegado estatal un tal Humberto Aguilar, porque hasta ahora no han salido a decir “está boca es mía”, a pesar de que hasta ya han sido objeto de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por malas atenciones mèdicas.

Si se toma en cuenta que ya tienen años con esa pèsima operatividad, porque cuando no han sido los quiròfanos los que han fallado, han tenido problemas con las calderas, e incluso el elevador, y puras de esas incompetencias, porque lo que es la promesa de construir uno nuevo sólo ha quedado en eso, por lo que así està el servicio indigno que les ofrecen a quienes acuden a atenderse, sino tenen para pagar por fuera. ¡Zaz!

Al manejarse que por el estilo están las consultas con los médicos especialistas, porque sí bien les va, se las programan varios meses más adelante, y en algunas ocasiones casi al año, por lo que así sigue estando la “burrocracia”, con todo y la llegada del Gobierno de la 4T, por estar siendo la misma gata, nadamás que revolcada, pero ahora con tendencia a “empíorar”. ¡Asì está esa cruda e inasaludable realidad!

Instalarán los tinacos gratis…Al que sí que ya no le podrán decir que ¡no le sube agua a su tinaco!, como dice la popular expresión, es al alcalde Antonio Astiazarán, por lo acertado del programa que acaba de anunciar a través de sus redes sociales, y del que próximamente dará a conocer los detalles, como es el de la instalación de tinacos gratuitos, que se enfocará entre las personas más necesitadas. ¡De ese vuelo!

En esos términos está la buena nueva de Astiazarán Gutiérrez, en lo que es algo que ya se veía venir, después de que recientemente destapara que invertirán $10 millones de pesos de “lana” municipal para la adquisición de esos depósitos, los cuales serán entregados por Agua de Hermosillo (Aguah) entre los habitantes de las colonias que presenten màs baja presión, principalmente las del Norte de la ciudad. ¡Así el acierto!

No obstante lo que no se esperaba es que esos tinaquitos fuera a ser “de a grapa$”, o sin pagar nada por ellos, pero para lo cual previamente haràn estudio socioeconómico, a fin de detectar quiénes son los que màs lo necesitan para almacenar agua, pero que no tienen para comprarlo, por lo que será por medio de Aguah donde se publicarán los requerimientos para las familias interesadas, así como los sectores en los que aplicará.

Es por lo que “El Toño” Astiazarán resaltara que: “La intención es que sea gratuito, pero el hecho de que sea gratuito el tinaco tendría que, entre otras cosas, y así lo he pedido, estar al corriente en el agua, estar al corriente en el Predial y tener medidor en la casa, son los requisitos que estoy pidiendo”, en lo que será una inversión que se hará con los recursos del Fondo de Infraestructura Municipal que recibió de la Federación.

De tal forma que es una estrategia con la que se demuestra que el “Presimun” aliancista por todos lados le està buscando para impulsar el abastecimiento de ese vital líquido entre la población, con la intención de procurar que sean menores los efectos de la actual época de calor, eso a partir de la irregularidad que se ha tenido en la distribución, derivado de lo obsoletos que estàn ya los sistemas de conducción actuática, entre otros peros.

