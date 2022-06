Puro show elección del PRI

Sigue cerrazón en la Unison

Persiste el cierre de escuelas

Van más allá en pos del agua

Puro show elección del PRI…Y como en política todo puede pasar, porque en la mayoría de las veces les da por simular, es que ya no se sabe si hoy en día entre los priístas verdaderamente ¡hay tiro!, como dijera el ex boxeador, Julio César Chávez, o solo se trata de un circo, maroma y teatro arreglado, alrededor de la contienda interna que està en curso para elegir al nuevo dirigente estatal del PRI. ¡De ese pelo!

Eso por como el pasado “dormingo” se caldearan los ánimos entre los tricolores, en el marco de la Asamblea General de Consejeros del ex partizado, donde manifestaron su rechazo al denunciar la imposisición que quiere hacerse desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), donde despacha el perdedor de Alejandro Moreno Cárdenas, eso por medio de su delegado, Jorge Meade Ocaranza, de quien “pidieron la cabeza”. ¡Vòitelas!

Y es que contrario a la institucionalidad que por siempre ha caracterizado a los “prillístas”, en esta ocasiòn “se salieron del guacal”, luego de que con pancartas en mano a todo pulmón gritaban: “Sí a la democracia”, “Fuera el delegado, váyase de Sonora y regrese por donde llegó”, a la par de que exigían su destitución, en lo que no se sabe si es un mero show para llamar la atenciòn y que los volteen a ver, por ya no pintar. ¡Zaz!

Lo anterior si se toma en cuenta que llegaron al grado de aparecerse con un cajón de muerto y la imagen pegada de “Alito” Moreno; así como con una piñata con la forma del delegado Meade, a la que “le pegaron” hasta que se cansaron, como una forma de expresar su inconformidad, a partir de que denuncian que han estado favoreciendo a los candidatos Onésimo Aguilera Burrola, e Iris Sánchez Chiu. ¡De ese vuelo!

Por lo que asì estuvo la rebelión en torno a esa agitada sucesión, por lo que ahora habrá que esperar la respuesta de la Ciudad de México por parte de Moreno Cárdenas, después de que el priísmo levantara la voz para que se le dé oportunidad de participación a Zaira Fernández Morales, pero con piso parejo, y no con los “dados cargados” a favor del tachado de “Onopésimo” y la tal Iris, a la que dicen que nadie puede ver.

Si se analiza que derivado de las primera acciones contra ese proceso que ha sido tildado de amañado, luego luego removieron al de la CNOP estatal, Humberto “El Buitre” Robles Pompa, poniendo en su lugar a la improvisada Sara Tompson, a la que ahora sì que “se sacaron de la manga”, por no tener “las tablas” para esa chamba, pero al parecer se trató de una venganza por apoyar a Zaira. ¡Es lo más probable!

O séase que así “de pintada quedó la raya”, según esto por la parcialidad que están mostrando por Aguilera Burrola y Sánchez Chiu, con cuya fórmula de contendientes suponen que ahora sí quieren ponerle el último clavo al ataúd del “RIP” en el Estado, por tener fama de no representar a nadie, y además por como han unido a la militancia…pero en su contra, por ser tildados de ser unos oportunistas de la grilla. ¡Mínimo!

Toda vez que el sentir general que hay por los cada vez más escasos militantes, es que van por el mismo camino para repetir los errores del 2021, y los cuales en el presente 2022 continuaron en las pasadas elecciones en seis Estados del País, y eso es por lo que perdieron, y que es lo que en la Entidad pretenden evitar, lo que todavía está por verse, por como Meade Ocaranza ha seguido “montado en su macho”. ¡Ups!

Sigue cerrazón en la Unison…La que sigue pagando las consecuencias de su cerrazón, es la rectora de la Unison -Universidad de Sonora-, la perdida de María Rita Plancarte, y una nueva muestra de ello es que ahora fueron los aspirantes a las licenciaturas y alumnos rechazados los que se manifestaron frente a las oficinas de Rectoría, a fin de exigir una apertura de la autoridad universitaria. ¡De ese tamaño!

Al trascender que son unos 400 jóvenes los que aún buscan un espacio dentro del Alma Mater, pero que simplemente se han topado cono pared, a la hora de no encontrar la respuesta esperada de los operadores universitarios, pero más que nada por la forma en que los han tratado, y es que lejos de decirles que no, pero convenciéndolos, lo que es Plancarte Martínez le ha huido a los problemas. ¡Ni más ni menos!

De tal suerte que al dejar crecer esa exigencia, en lugar de “agarrar el toro por los cuernos”, es lo que ha propiciado que otros le estèn entrando a hacerla de mediadores, como es el caso del dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Juan Diaz Hilton, quien ya adelantó que respaldarán a ese movimiento estudiantil, en aras de se realicen cambios en los procesos de selección.

En esos términos se le volvió a “calentar la plaza” a María Rita, y no precisamente por el caloròn de 45 grados centígrados que está haciendo, sino por esas protestas que resurgieran, al grado de amargarle el inicio de semana, por como los demandantes le invadieran el edificio central en el que despacha, de ahí que al verlos prácticamente salió corriendo, aunque uno de los inconformes logró alcanzarla y hablar brevemente con ella.

Ya que Plancarte resultó de esas que le saca a dar la cara, como si escondiera algo, contrario a los últimos rectores que sí le salían al quite, y al menos intentaban explicar el porque de las circunstancias, o las decisiones que se tomaban, con lo que de alguna manera y a las primeras de cambio, todo hace indicar que se está evidenciando que no era el perfil màs apto para ese cargo, por como no está dando el ancho. ¿Será?

Persiste el cierre de escuelas…Quien continúa confirmándose que es de los que deja que se compliquen los problemas, es el de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). Aarón Grageda, y para prueba está el que ahora los profesores cerraran la Secundaria General No 2 “Cajeme” para exigir la destitución de la directora, Alma Delia Sanabria Yuriar, a quien acusan de acoso laboral y hostigamiento.

En lo que es una enésima suspensión de clases con la que en está ocasión estàn dejando en la calle, o fuera de las aulas, a 700 estudiantes que ni la deben ni la temen, pero que quedaron en medio de ese conflicto que como siempre Grageda Bustamente y sus operadores no atendieron a tiempo, al punto de que ayer nuevamente les tomaran ese plantel, a eso de la 05:00 horas, y que segùn esto será de forma permanente.

Pues a Sanabria Yuriar la señalan de lo “píor”, o de tratarlos con “la punta del pie”, al ventilar que los amenaza con levantarles actas administrativas, o correrlos si no acatan lo que ella les dice, además de que intenta desaparecer el turno vespertino porque no le gusta como trabajan los maestros en la tarde, y puro de esos excesos son los que le achacan y que además aseguran que le solapan. ¡Pácatelas!

Aunque hacen saber que es una problemática de represión que no es nada nueva, por ser una situción que ya tiene dos ciclos escolares, pero que los de la SEC no se habían dignado a solucionar, hasta ahora que tomaron ese centro escolar, y es hasta cuando enviaron como apagafuegos al coordinador operativo de la Dirección General de Educación Secundaria, un tal Daniel Morales Ruiz, en aras de que convocara al diálogo. ¡Ajá!

Sin embargo manejan que Alma Delia ya es un caso peridido, como lo exhibe el que ya es la cuarta escuela en la que está, despúes de que de las otras también la han quitado por ese mismo motivo, como es el de pasarse de déspota y prepotente, y es por lo que también estàn exigiendo su reubicación o remoción, a raíz de los desplantes en lo que ha incurrido, y que es en la postura en la que están los quejosos. ¡Tómala!

Van más allá en pos del agua…El que sí que está tratando de ir más allá, a la hora de eficientar la utilizaciòn del agua, es el alcalde Antonio Astiazarán, y para seña está el que acaba de sacar a flote que ya se trae entre manos un plan para darle un segundo uso al vital líquido, a partir de que “Hornosío” tiene muchas áreas de oportunidad, tanto en la industria como en la agricultura y construcción, entre otras. ¡Órale!

No en balde es que Astiazarán Gutiérrez destapara que ya están trabajando en lo que será una propuesta, misma que en cuanto ya la tengan definida la presentaràn como un proyecto en forma ante la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo (Aguah), con la finalidad de analizarla y darle paara delante a esa posibilidad, como es la de optimizar ese recurso hídrico, como sería con esa reutilización que está planteando.

Para el caso “El Toño” Astiazáran destacó que: “A mí me parece un pecado que en una ciudad como la nuestra, teniendo el clima que tenemos, no le demos un segundo uso al agua, lo que hemos venido platicando con los integrantes de la Junta de Gobierno, con Hermosillo, ¿Cómo Vamos? y expertos en este tema que sí debemos encontrar el mejor esquema posible para tratar todas las aguas posibles al menor costo posible.

Y sí bien el director general de Aguah, Renato Ulloa Valdez, resaltó que actualmente exista un proceso legal con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el cual ya tiene varios años, pero aun así se les vende ese elemento acuático a los agricultores, aunado a que a la par hoy en dìa trabajan en buscar cómo reutilizarla en su totalidad, pero con la mira puesta en comercializarla. ¡“Esa es la tirada”!

Es por lo que Ulloa Valdez remarcara, que: “Haya o no un proceso legal con la planta, el agua es de Agua de Hermosillo, ahorita estamos vendiendo agua ya, le acabo de presentar al Presidente el primer recibo, a los fraccionamientos aledaños a la Planta Tratadora”, en lo que es un positivo dato que refleja que està en la misma sintonìa con el “Presimun” alincista, respecto a “como corre el agua” con ese plan. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]